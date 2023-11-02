Прокуратура не допустила размещения «Новоколледжа» в ЖК «Огни Сибири» в Новосибирске

Прокуратура Центрального района Новосибирска не допустил размещения «Новоколледжа» на территории ЖК «Огни Сибири». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

― Мерами реагирования прокурора Центрального района Новосибирска не допущено нарушение жилищных прав граждан, проживающих в комплексе «Огни Сибири» и более 300 студентов на получение образования в надлежащих условиях, ― отмечается в сообщении.

Прокуратура вынесла предостережения директору ООО «Новоколледж» Юрию Лобанову.

Ранее сообщалось о том, что жители ЖК «Огни Сибири» выступили против размещения колледжа на их площадке. Люди заявили, что опасаются, что переезд в их двор более 300 учеников может лишить их спокойной жизни, а детям жильцов ЖК будет небезопасно находится во дворах. «Новоколледж» после протеста жителей комплекса «Огни Сибири» нашел новое место для размещения кампуса. Им стал бизнес-центр на Красном проспекте, 86/2.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский краевед Константин Голодяев стал преподавателем в Новоколледже.