Алгоритмы искусственного интеллекта встраиваются в интернет-сервисы

Искусственный интеллект активно интегрируется во все бизнес-процессы. По данным IDC, в 2023 году инвестиционные вклады в стартапы, занимающиеся разработкой технологий ИИ, составили 50 млрд долларов (+9% к 2022 году). К 2025-м топ-2000 мировых компаний будут направлять более 40% IT-расходов на ИИ-технологии.

Как отмечают эксперты «Авито», алгоритмы искусственного интеллекта существенно упрощают работу предпринимателей, помогают им в продвижении и позволяют обходить конкурентов.

— Например, настройка алгоритма цены целевого действия с помощью ИИ позволяет бизнесу контролировать расходы, управлять бюджетом и платить только за результат. Списание бюджета происходит только за целевые состоявшиеся действия, неизрасходованная часть бюджета не сгорает, а переносится на следующий период, — делится Герман Царев, директор по продукту для профессиональных продавцов «Авито». — При распределении трафика между продавцами алгоритмы учитывают качество и привлекательность объявления, а также ставку за целевое действие, которую указывает продавец в ручном или автоматическом режиме.

По его словам, все новые разработки, связанные с ИИ, компания предлагает 4 млн представителей малого и среднего бизнеса, представленных на платформе.

При ручной настройке пользователь самостоятельно выбирает цену целевого действия, а в автоматическом режиме достаточно установить предельный комфортный бюджет на день, неделю или месяц: алгоритм сам подберет оптимальную цену для максимизации результата. Например, если пользователь установил ежедневный бюджет в тысячу рублей, то в течение каждого дня алгоритмы будут расходовать не более этой суммы. Целевым действием может быть просмотр объявления, звонок, чат с клиентом или соискателем, в зависимости от категории размещения объявления.

В целом эксперты отмечают, что ИИ дает максимальные возможности именно в e-commerce: от прогнозирования спроса до создания персонализированных предложений, и список этих возможностей с каждым годом будет только расширяться, в том числе благодаря появлению новых технологий.