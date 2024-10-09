После визита прокурора ремонт в школе под Новосибирском завершили досрочно

После визита прокурора Новосибирской области Александра Бучмана работы по капитальному ремонту школы в городе Оби были завершены досрочно.
Выполнены все поручения, которые были даны прокурором области в ходе его инспекции школы № 26 в августе этого года.
– В связи с отставанием от графика завершения работ по капитальному ремонту МБОУ «СОШ N 26» подрядчику ООО «Центр театральных технологий Сибири» и главе города внесены представления, после чего на объекте активизированы работы, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
8 октября 2024 года глава города Оби подписал распоряжение о возобновлении эксплуатации здания. Первоначально по контракту подрядчик должен был завершить ремонт 30 октября.
Со второй четверти дети смогут начать обучение в отремонтированной школе.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрию Новосибирска обязали решить проблему со школами в Балластном карьере.
Источник фото: Прокуратура Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru