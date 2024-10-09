После визита прокурора ремонт в школе под Новосибирском завершили досрочно

После визита прокурора Новосибирской области Александра Бучмана работы по капитальному ремонту школы в городе Оби были завершены досрочно.

Выполнены все поручения, которые были даны прокурором области в ходе его инспекции школы № 26 в августе этого года.

– В связи с отставанием от графика завершения работ по капитальному ремонту МБОУ «СОШ N 26» подрядчику ООО «Центр театральных технологий Сибири» и главе города внесены представления, после чего на объекте активизированы работы, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

8 октября 2024 года глава города Оби подписал распоряжение о возобновлении эксплуатации здания. Первоначально по контракту подрядчик должен был завершить ремонт 30 октября.

Со второй четверти дети смогут начать обучение в отремонтированной школе.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрию Новосибирска обязали решить проблему со школами в Балластном карьере.