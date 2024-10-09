Зенитчики-сибиряки провели «рум-тур» по своему расположению

«Рум-тур» по расположению зенитчиков-сибиряков в доме в одном из населённых пунктов возвращённых территорий показал Народный фронт Новосибирской области.

Бойцы расположились там на непродолжительное время.

На видео можно рассмотреть курилку, представленную в виде двух кресел, висящий ковёр напротив и летнюю кухню. Позади кухни расположилась душевая. Также на территории присутствует виноградник.

— Смотрите, какая стиралка. Ведро-стиралка. Вот такая у нас обстановка, — рассказывает один из бойцов.

Активисты из Народного фронта отмечают, что в скором времени покажут совсем другие условия, в которых тоже приходится работать нашим бойцам на других направлениях.

Ранее редакция сообщала о том, что мальчику, пожертвовавшему деньги на СВО, бойцы купили приставку.