Алиментщик лишился наследства из-за долга детям в 1 млн рублей

32-летний алиментщик не выплачивал положенные деньги двум несовершеннолетним детям с 2019 года. С него принудительно было взыскано более 1 миллиона рублей.

Щедрый подарок от отца ребятишки получили благодаря работе судебных приставов. Семья уже и не ожидала, что отец погасит накопленный долг. Раньше у сибиряка не было никакого имущества, официальной работы и денег на банковских карточках.

Как вдруг у приставов появилась информация о крупной сумме , которая поступила на счет мужчины.

— Пристав незамедлительно обратила взыскание на денежные средства, которых оказалось достаточно для полного погашения задолженности, — прокомментировали в службе судебных приставов по Новосибирской области.

На данный момент у мужчины остались ежемесячные платежи по алиментам. Он до сих пор числится в розыске.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец оплатил долг после ареста свыше десяти банковских счетов.