В Кыштовском районе выбрали нового главу — Николая Шипчина

Новым главой Кыштовского района в Новосибирской области избран Николай Шипчин. За него единогласно проголосовали все депутаты на очередной сессии Кыштовского районного совета депутатов (на сессии присутствовало 22 депутата). Ранее он занимал пост заместителя главы администрации по ЖКХ.

Николай Шипчин предложил сделать район территорией, которая нашла бы свое место в региональном разделении труда. Основным механизмом развития он видит методику управления территорией, основанную на максимальном использовании ее кадрового потенциала.

Помимо Николая Шипчина, в конкурсе на пост главы участвовали Сергей Черкасов и Алена Шеломенцева.

Напомним, в августе 2023 года глава Кыштовского района Новосибирской области Николай Кузнецов покинул свой пост. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Чиновник пробыл на этом посту 28 лет. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы был объявлен 12 сентября. Николай Шипчин был назначен временно исполняющим обязанности главы района. Ранее он был заместителем Кузнецова.

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