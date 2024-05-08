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«Алишер ―честный парень»: уборщик украл у постояльца гостиницы в Новосибирске миллион рублей из-под матраса

  • 08/05/2024, 14:18
Автор: Алёна Пятенок
Уборщик украл у постояльца гостиницы в Новосибирске миллион рублей из-под матраса
В Новосибирске суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы работника четырехзвездочного отеля, который обобрал гостя.

Железнодорожный районный суд поставил точку в громком деле по краже из гостиницы. Уборщика, который нашел и присвоил крупную сумму, забытую постояльцем в гостиничном номере, отправили в колонию.

Подсудимый до последнего отрицал свою вину и убеждал суд, что стал жертвой наговоров.

Сюрприз в постели

24-летний Алишер Хазраткулов прошлым летом устроился хаусменом в четырехзвездночную гостиницу Новосибирска. Но уже во второй рабочий день его обвинили в крупной краже у постояльца.

Дело было так. В номер отеля заселился коммерсант из Кемерова. Он привез с собой крупную сумму денег, чтобы купить товар. Наличку спрятал под матрасом, а когда сдавал ключи при выселении, забыл про деньги. Впрочем, очнулся предприматель быстро и сразу же позвонил на ресепшен с просьбой никого не впускать в его номер. Но было уже поздно.

В Новосибирске сотрудник отеля украл у гостя спрятанный под матрасом миллион

После отъезда гостя было необходимо поменять постельное белье. Эту задачу как раз и поставили Алишеру.

― Подсудимый украл из сумки деньги и скрылся с места совершения преступления. После этого сел на автобус до Узбекистана, ― рассказали версию следствия в суде.

Но правда вскрылась быстро. Подозреваемого оперативно задержали. Выяснилось, что у парня нет российского гражданства и прописки, поэтому его определили в СИЗО на время расследования.

Так и не признался

Вор до последнего отрицал, что это он взял деньги. Но следствию удалось доказать обратное. Улик и показаний свидетелей вполне хватило для вынесения обвинительного приговора. Кроме того, что теперь Алишер проведет за решеткой ближайшие полтора года, он еще обязан возместить жертве преступления 980 тысяч рублей. Именно такую сумму озвучил предприниматель в процессе.

― Алишер ― честный парень! Он никогда бы не взял чужое, ― защищают своего земляка в соцсетях жители Узбекистана.

Да вот только дальнейший поступок парня, который, сорвав джек-пот пытался сбежать на родину, перечеркивает все доводы о его порядочности.

Источник фото: ОТС «Экстренный вызов»/автор — Мария Никитина.

Внутри текста: источник фото — 2ГИС.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : приговор миллион кража Азимут


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