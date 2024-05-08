Останки 34 пропавших без вести солдат ВОВ нашли поисковики из Новосибирска

На местах сражения в годы Великой Отечественной войны в Ленинградской области завершаются поиски останков погибших солдат.
Вместе с другими поисковиками в экспедиции принимал участие новосибирский отряд «Поиск-МГиВ».
По словам руководителя экспедиции, удалось найти останки 34 воинов, погибших в сражениях в районе станции Погостье Кировского района.
— Мы здесь работаем ежегодно уже более 30 лет. И каждый год поднимаем солдат. Было найдено три медальонные капсулы, прочитано два бумажных вкладыша. Мы узнали фамилии, имена, отчества солдат и сумели найти их родственников. Они приняли участие в похоронах. Теперь у солдат есть могила, к которой могут приходить потомки, — поделилась с BFM-Новосибирск глава экспедиции «Поиск-МГиВ» Наталья Некрасова.
Согласно данным на смертных медальонах были найдены останки двоих воинов из Новосибирской области: рядового Билюкина Спиридона Семеновича 1909 года рождения и красноармейца Хохлова Николая Федоровича 1905 года рождения.
По информации в архивных документах с формулировкой «дата выбытия» оба погибли в 1942 году.
Ранее редакция сообщала о том, что в селе Быстровка Искитимского района Новосибирской области обновили памятник летчику Виктору Зеленскому. Реставрацией монумента и могилы героя ВОВ занимался один из предпринимателей в сфере ритуальных услуг. В память обо всех участниках Великой Отечественной войны все работы по восстановлению он сделал совершенно бесплатно.
Фото вкладышей предоставлены Натальей Некрасовой.
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