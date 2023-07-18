Цены на соки и газировки станут выше из-за падения курса рубля

Крупные производители газированных напитков и соков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и др.) и «Сады Придонья» сообщили торговым сетям о том, что цены на продукты с 1 августа будут повышены, передает «Ъ», ссылаясь на письма компаний.

Отмечается, что напитки станут дороже примерно на 10-20%. Причина такого положения дел в падении курса рубля, что привело к увеличению затрат.

Таким образом, PepsiCo увеличит цены на напитки и соки на 19,2–21,3%, при этом стоимость снеков в среднем станет выше на 15,3%.

В «Садах Придонья» индексация составит 10% на фоне подорожания сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг, уточнили в издании.

По словам главы Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максима Новикова, стоимость продуктов отрасли находится в зависимости от курса валют. При этом 70% себестоимости соков приходится на импортные концентрированные соки и пюре.

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