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Аллея кадетской славы России открылась в Новосибирской области

  • 25/05/2023, 15:40
Аллея кадетской славы России открылась в Новосибирской области славы
Это первый подобный культурно-исторический проект в стране.

На территории Сибирского кадетского корпуса в Новосибирске 25 мая торжественно открыта Аллея кадетской славы России, где установлены 16 бюстов наших великих соотечественников, выпускников кадетских корпусов, которые принесли славу России на военном и гражданском поприще.

Владимир Городецкий, являющийся председателем Совета Попечителей кадетского корпуса и стоявший у истоков создания аллеи, отметил, что это первый подобный культурно-исторический проект в России.

— Создание аллеи направлено на воспитание патриотического духа будущих офицеров, – отметил сенатор. — Аллея создана на средства благотворителей, ее создание приурочено к 30 Сибирского кадетского корпуса. Над проектом и увековечиванием наших великих соотечественников в бронзе работал российский скульптор Денис Стритович, автор более 100 памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны.

Замгубернатора Сергей Нелюбов подчеркнул, что открытие аллеи – это яркое и значимое событие не только для СКК, но в целом и для кадетского образования.

— Мы гордимся нашими героями прошлого, настоящего и будущего. В 2022 году Президент РФ подписал Указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Традиционные ценности нематериальны, но открытие аллеи – это в определенной степени их материализация. Кадеты остаются опорой России, служите на благо Отечества, приумножайте славу нашей страны, — подчеркнул Сергей Нелюбов.

В рамках торжественной церемонии состоялось традиционное прощание кадетов-выпускников со знаменем корпуса, выпускники исполнили вальс. Гости и участники мероприятия вместе с кадетами осмотрели новую Аллею кадетской славы России. На Аллее установлены бюсты И.И. Бецкого, А.А. Брусилова, В.В. Верещагина, В.И. Даля, Д.М. Карбышева, М.И. Кутузова, И.Ф. Крузенштерна, М.П. Лазарева, А.Ф. Можайского, С.И. Мосина, П.С. Нахимова, П.Н. Нестерова, А.Н. Радищева, Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Сумарокова, Ф.Ф. Ушакова.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : правительство Новосибирско области власть Андрей Травников Аллея кадетской славы России открылась в Новосибирской области славы


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