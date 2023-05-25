В Новосибирской области запускается эксперимент с персональными медицинскими помощниками

Губернатор Новосибирской области подписал постановление, согласно которому в четырех медицинских учреждениях региона утвержден перечень участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по направлению медицинской деятельности с применением технологий сбора и обработки сведений о состоянии здоровья и диагнозов граждан «Персональные медицинские помощники». Документ размещен на сайте правовой информации.

Согласно документу к эксперименту подключены ГАУЗ Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 1», ГБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 16», ООО «ИНМИ» и ООО «Компания «ЭЛТА».

— На основе полученных данных с медицинских приборов, а именно результатов измерений давления, ритма сердца и уровня сахара, врач сможет отслеживать критические показатели, корректировать лечение и осуществлять мониторинг, — уточняли редакции Infopro54 в Минцифры. — Внедрение ПМП обеспечивает принципиально новый уровень предоставления медицинских услуг в отдаленных территориях, повышает скорость и качество оказания медицинских услуг и делает процесс оказания медицинской помощи комфортнее как для пациентов, так и для врачей. Для пациентов с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью и маломобильных граждан ПМП позволяет значительно повысить доступность медицинской помощи и услуг.

Как поясняли Infopro54 в Минцифры Новосибирской области, в рамках проекта предполагается использование двух типов устройств: тонометра и глюкометра. Пациенты получат бесплатно устройства во временное пользование на период осуществления мониторинга. Далее происходит авторизация «Персонального медицинского помощника» пациента в системе. Данные, полученные с медицинских устройств, по итогу проведения серий измерений пациентом будут автоматически передаваться на платформу и связываться с медицинской картой пациента в медицинской информационной системе.

Как отмечает в министерстве, сервис позволит существенно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе у трудоспособного населения, увеличит охват населения диспансерным наблюдением, повысит качество и доступность медицинской помощи.

Напомним, экспериментальный правовой режим, предполагает создание единой централизованной платформы «Персональный медицинский помощник», через которую будет происходить обмен данными дистанционного мониторинга от носимых устройств, медорганизаций, страховых компаний и врачей. Он будет действовать на территориях Татарстана, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Самарской и Тюменской областей. Действие эксперимента продлится два года.

Проект «Персональные медицинские помощники» прописан в паспорте «Стратегии цифровой трансформации отрасли «Здравоохранение» до 2024 года и на плановый период до 2030 года». В документе указано, что его реализация позволит увеличить охват населения диспансерным наблюдением за счет цифровых сервисов, повысит уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью медицинской помощи и будет способствовать поддержанию и повышению качества жизни граждан старшего поколения. Авторы проекта намерены создать платформу диагностических сервисов к 2024 году, а к 2030 — полноценно внедрить ее.

Сообщалось, что оператором пилота станет «Объединенная приборостроительная корпорация», входящая в ГК «Ростех».

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