ИП с низкими доходами могут освободить от уплаты страховых взносов

Депутаты фракции ЛДПР предложили освободить индивидуальных предпринимателей (ИП) от уплаты страховых взносов, если их доходы снизились более чем на 50%. Об этом замруководителя фракции Ярослав Нилов пишет в своем телеграм-канале.

В случай принятия инициативы, изменения внесут в ст. 430 Налогового кодекса РФ «Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам».

Парламентарии уверены, что в условиях санкций и введения потолка цен на нефть и нефтепродукты из РФ существует риск снижения поступления средств в бюджет страны, падения доходов граждан, роста цен на товары и ослабления курса рубля, говорится в пояснительной записке.

Так как ИП по сравнению с крупным бизнесом обладают заметно меньшими ресурсами для устойчивого функционирования и экономического роста, депутаты предлагают правительству принять меры по поддержке ИП и самозанятых граждан, чтобы сохранить часть представителей бизнеса и конкуренцию на рынке.

Ранее редакция сообщала, что отменить штрафы за проживание без регистрации предложили депутаты фракции «Новые люди».