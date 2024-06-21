«Аллея возможностей» и встречи с участниками СВО ждут юных жителей региона в День молодежи

Вопросы обеспечения безопасности, организации содержательных, интересных мероприятий и патриотических встреч в День молодежи, который пройдет в регионе 29 июня, обсудили в правительстве региона 21 июня на заседании оргкомитета, прошедшего под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.
По словам руководителя департамента молодежной политики Сергея Федорчука, в программе Дня молодежи особое внимание уделяется событиям патриотической направленности.
Праздник пройдет по восьми направлениям: «Вместе с креативом», «Вместе с Родиной», «Вместе с добром», «Вместе со знаниями», «Вместе с новым», «Вместе с активным образом жизни», «Вместе с делом» и «Вместе с карьерой».
На главной сцене парка культуры и отдыха «Арена» с 12 до 22 часов 29 июня ежечасно будут проходить разные события – выступления молодых исполнителей, фестиваль КВН и вечернее шоу «Истории большой страны».
На малой сцене выступят резиденты музыкальных пространств Новосибирска и состоятся танцевальные баттлы.
Также одной из площадок праздника станет «Аллея возможностей», где будут представлены региональные отделения молодежных общественных организаций и сообществ. Здесь же пройдут встречи с участниками СВО, мероприятия патриотических клубов.
Для посещения фестиваля необходима предварительная регистрация на сайте.
Фото с сайта правительства НСО
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