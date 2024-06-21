В День памяти и скорби пройдет митинг в Новосибирске

Завтра, 22 июня, в День памяти и скорби, у мемориального камня воинам-сибирякам на Комсомольском проспекте пройдёт митинг-реквием. Начало мероприятия запланировано на 10:00.
— Минутой молчания почтут память людей, отдавших жизнь за Родину во время Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
В ходе мероприятия выступят депутаты и представители мэрии. После этого участники отправятся на Заельцовское кладбище, к мемориальному комплексу «Раненый воин».
Ранее редакция сообщала о том, что шапочки для бойцов СВО связала 91-летняя пенсионерка из Новосибирска.
Источник фото: Мэрия Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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