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«Аллилуйя любви» в Новосибирской филармонии

  • 29/09/2022, 10:31
новосибирская филармония
Концерт-спектакль по мотивам рок-оперы Рыбникова «Юнона и Авось»

2 октября в камерном зале новосибирской филармонии состоится «Юнона и Авось» — рок-опера композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Премьера состоялась 9 июня 1981 года на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и с тех пор спектакль остается одним из самых популярных в репертуаре театра.

Сюжет основан на реальных событиях и посвящен любви русского путешественника графа Николая Резанова и дочери испанского колониста Кончитты Аргуэльо. «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду» – эти пронзительные строки увековечили чувства юной испанки и русского дипломата.

«Маркелловы голоса» представляют свою версию этой знаменитой трагической истории любви.

Ансамбль «Маркелловы голоса»
Фолк-группа Street Fiddlers
Елена Поповская, орган
Дмитрий Белоглазов, гитара, вокал
Художественное слово, вокал:
Артур Ревенко
Савва Темнов
Константин Брюзгин

Возраст: 12+

Фото предоставлено Новосибирской филармонией

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирская филармония афиша


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