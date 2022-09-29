«Аллилуйя любви» в Новосибирской филармонии

2 октября в камерном зале новосибирской филармонии состоится «Юнона и Авось» — рок-опера композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Премьера состоялась 9 июня 1981 года на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и с тех пор спектакль остается одним из самых популярных в репертуаре театра.
Сюжет основан на реальных событиях и посвящен любви русского путешественника графа Николая Резанова и дочери испанского колониста Кончитты Аргуэльо. «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду» – эти пронзительные строки увековечили чувства юной испанки и русского дипломата.
«Маркелловы голоса» представляют свою версию этой знаменитой трагической истории любви.
Ансамбль «Маркелловы голоса»
Фолк-группа Street Fiddlers
Елена Поповская, орган
Дмитрий Белоглазов, гитара, вокал
Художественное слово, вокал:
Артур Ревенко
Савва Темнов
Константин Брюзгин
Возраст: 12+
Фото предоставлено Новосибирской филармонией
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