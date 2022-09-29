В Ленинском районе Новосибирска майнеры криптовалюты незаконно потребили электроэнергии почти на 4 млн рублей

Нарушители осуществляли незаконную деятельность в цокольном этаже шестиэтажного жилого дома, расположенного в Ленинском районе г. Новосибирска.

На непонятный постоянный гул, доносящийся из помещения, обратили внимание местные жители. Их подозрения оказались не беспочвенны.

В ходе проведения проверки энергопринимающих устройств нежилого помещения, которое собственник ранее использовал для ведения предпринимательской деятельности, энергетики выявили несанкционированное подключение дополнительной проводки в обход расчетного прибора учета. Незаконная схема использовалась для круглосуточного электроснабжения более 100 шт. «асиков» (ASIC) – специальных устройств, предназначенных для выполнения вычислений, связанных с майнингом криптовалют.

По расчетам специалистов АО «РЭС», ущерб, нанесенный предприятию, составил около 4 млн рублей. На нарушителя был составлен акт о неучтенном потреблении около 750 тысяч кВт*ч электроэнергии. Энергетики подали заявление в органы правопорядка на привлечение владельца помещения к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного п. «б» частью 2 статьи 165 УК РФ. Указанная норма в качестве одной из санкций предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Майнинг-оборудование изъято, органами МВД проводится проверка с участием специалистов электросетевой компании.

Стоит отметить, что в Новосибирской области значительно активизирована борьба с, так называемыми, «серыми» майнерами. Эта проблематика была поднята на недавнем окружном совещании по готовности к отопительному сезону.

АО «РЭС» накоплен положительный опыт работы в части пресечения хищений электроэнергии майнерами криптовалюты, в том числе и во взаимодействии с правоохранительными органами.

С начала этого года специалисты АО «РЭС» с помощью различных поисковых алгоритмов, современного диагностического оборудования и высокоточных приборов выявили 11 крупных майнинг-ферм, которые незаконно потребили около 8 млн кВт*ч на сумму свыше 40 млн рублей. На сегодня заведено 6 уголовных дел, по одному из них обвиняемого майнера уже осудили за незаконное потребление электроэнергии.

Важно понимать, что масштабные хищения электроэнергии (в т.ч. для осуществления майнинга криптовалюты) влияют на качество и надежность электроснабжения каждого потребителя, потому что вызывают значительные перегрузки в электросети. Недобросовестные потребители, как правило, не отягощают себя обязательствами по соблюдению положений законодательства об электроэнергетике и могут с легкостью превысить нагрузку, рассчитанную на целую улицу. Последствия обязательно отразятся на соседях – от скачков напряжения, мерцающего света и испорченной бытовой техники вплоть до коротких замыканий, аварийных отключений и даже пожара.

Если у жителей Новосибирской области есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или они стали непосредственными очевидцами любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, стоит сообщить об этом в АО «РЭС» любым удобным способом: