Торговля животными в зоомагазинах и на птичьих рынках будет считаться незаконной

На очередном пленарном заседании Госдума приняла в третьем чтении закон о дополнительных мерах защиты животных от жестокого обращения.

— Речь идет о зоомагазинах и птичьих рынках, где животные содержатся в недопустимых условиях — голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи, — сказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Согласно документу, правительство России уполномочено устанавливать требования к местам продажи животных.

Автор документа, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее пояснял, что введение требований к местам торговли животными фактически означает, что она будет запрещена в зоомагазинах и на птичьих рынках.

Он отметил, что того, чтобы заниматься продажей корма или аксессуаров для животных, нужно иметь массу разрешений, а вот в ситуации с питомцами соблюдения каких-то формальностей не требуется. В результате за неимением четких правил приходится сталкиваться с самым страшным — смертью животных.

— На заднем дворе каждого птичьего рынка — исключений не существует — есть кладбище, братская могила, куда сваливают трупы тех, кому не повезло, и они просто не дожили до продажи, — рассказал депутат.

Однако не исключается возможность выдачи разрешений на торговлю в зоомагазинах рыбками или хомячками, но при условии, что будут установлены четкие требования к клеткам, аквариумам и кормлению.

Поправки будут внесены в закон «Об ответственном обращении с животными» и вступят в силу с 1 марта 2023 года.

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