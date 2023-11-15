«Алло, мы ищем сотрудников»: попасть на службу в Росгвардию теперь можно по телефону

В Управлении Росгвардии создали единый региональный номер 8800-550-62-30 для кандидатов на службу. Сотрудник готов поделиться информацией о порядке трудоустройства, перечнем необходимых документов, ответить на вопросы о денежном довольствии, социальных гарантиях и льготах.

По-прежнему исчерпывающая информация размещена на официальном сайте Росгвардии в разделе «Вакансии». Также все желающие поступить на службу могут лично обратиться в подразделения по месту жительства. Узнать адрес ближайшего можно по телефону или на сайте ведомства.