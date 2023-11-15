В здании Центрального районного суда Новосибирска загорелся подвал

Утром, 15 ноября, прохожие заметили дым из подвала в здании на улице Максима Горького, 89. По данному адресу располагается Центральный районный суд, русская классическая школа и общегородская коллегия адвокатов.

― Вызов поступил в 11:07. Уже через две минуты на месте был первый пожарно-спасательный расчет. В подвальном помещении горели деревянные конструкции, бумага, обшивка кабинета на площади 10 кв. метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 165 человек,― прокомментировали в МЧС по Новосибирской области.

Спасателям для ликвидации возгорания пришлось перекрыть две улицы: Максима Горького и Каменскую. В 12:14 пожар был локализован. На месте продолжаются работы по полной ликвидации ЧП. Вызову присвоен повышенный номер, задействовано 37 человек и 12 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.