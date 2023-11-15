Новое кладбище появится в районе Северного объезда в Новосибирске

Между Северным объездом и Восточным шоссе появится новое кладбище. Постановление об этом подписал глава региона Андрей Травников.

Новое кладбище будет состоять из шести участков площадью порядка 810 тысяч квадратных метров. Ранее эта земля была сельскохозяйственного назначения. Теперь эта земля переведена в другую категорию.

Напомним, что на Гусинобродском кладбище в Новосибирске установят стелу героям. Также по согласованию с военным комиссаром для захоронений погибших военнослужащих был определен новый квартал.

Ранее редакция сообщала о том, что «Северное» кладбище может занять новые территории в Новосибирске.