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Где в Новосибирске в День Победы можно посмотреть салют и праздничные фейерверки?

  • 29/04/2023, 12:38
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салют на День Победы в Новосибирске
В мэрии обозначили знаковые места, где запланировано их проведение.

Праздничный салют в Новосибирске, приуроченный к годовщине Победы в Великой Отечественной войне и согласованный с Министерством обороны РФ, состоится вечером на Михайловской набережной. Начало запланировано на 21:55 9 мая.

—  Самый главный салют — один, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции. —  В соответствии с распоряжением Министерства обороны он будет производиться на набережной. Там будут установлены орудия.

Кроме того, в разных районах Новосибирска примерно в это же время состоятся и фейерверки, под которые запланированы следующие площадки.

  • Площадь Ленина за Оперным театром;
  • Мемориальный комплексе «Монумент Славы» (Ленинский район);
  • Стадион «Локомотив» (Первомайский район);
  • ДК «Академия» (Советский район);
  • ТРК «Эдем» (Советский район);
  • Набережная ОбьГЭС (Советский район).

Напомним, что в праздничный день в Новосибирске также состоятся акция «Свеча памяти», военный парад, торжественные концерты, легкоатлетическая эстафета. Как уже говорилось, проводимое на протяжении последних лет шествие «Бессмертного полка» по решению федерального штаба акции впервые состоится в онлайн-формате: фото героев Великой Отечественной войны предполагается транслировать на экранах стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» и на рекламных конструкциях по согласованию с частными операторами. Кроме того, новосибирцам предложено поучаствовать в ряде альтернативных «Бессмертному полку» памятных акций, посвященных родственникам-героям Великой Отечественной войны.

  • Шествия «Бессмертного полка» в Новосибирске не будет

    Шествия «Бессмертного полка» в Новосибирске не будет

     Акция «Герои с нами»,в рамках которой предлагается поместить фото героя на одежде, например на футболках, бейджах, а также на личном автомобиле, общественном транспорте, транспорте, принадлежащем предприятиям и организациям.
  • Предложат установить временные тематические аватары в соцсетях.
  • В рамках акции «Окна победы» предлагается тематическое оформление окон домов.

 

Ранее редакция сообщала, как принять участие в виртуальной акции «Бессмертный полк».

Фото из архива редакции, автор — Мария Кормильцева

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Рубрики : Общество Власть История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : салют на День Победы в Новосибирске Бессмертный полк в Новосибирске


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