Где в Новосибирске в День Победы можно посмотреть салют и праздничные фейерверки?

Праздничный салют в Новосибирске, приуроченный к годовщине Победы в Великой Отечественной войне и согласованный с Министерством обороны РФ, состоится вечером на Михайловской набережной. Начало запланировано на 21:55 9 мая.

— Самый главный салют — один, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции. — В соответствии с распоряжением Министерства обороны он будет производиться на набережной. Там будут установлены орудия.

Кроме того, в разных районах Новосибирска примерно в это же время состоятся и фейерверки, под которые запланированы следующие площадки.

Площадь Ленина за Оперным театром;

Мемориальный комплексе «Монумент Славы» (Ленинский район);

Стадион «Локомотив» (Первомайский район);

ДК «Академия» (Советский район);

ТРК «Эдем» (Советский район);

Набережная ОбьГЭС (Советский район).

Напомним, что в праздничный день в Новосибирске также состоятся акция «Свеча памяти», военный парад, торжественные концерты, легкоатлетическая эстафета. Как уже говорилось, проводимое на протяжении последних лет шествие «Бессмертного полка» по решению федерального штаба акции впервые состоится в онлайн-формате: фото героев Великой Отечественной войны предполагается транслировать на экранах стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» и на рекламных конструкциях по согласованию с частными операторами. Кроме того, новосибирцам предложено поучаствовать в ряде альтернативных «Бессмертному полку» памятных акций, посвященных родственникам-героям Великой Отечественной войны.

Шествия «Бессмертного полка» в Новосибирске не будет

Предложат установить временные тематические аватары в соцсетях.

В рамках акции «Окна победы» предлагается тематическое оформление окон домов.

Ранее редакция сообщала, как принять участие в виртуальной акции «Бессмертный полк».