Алтайские таможенники задержали крупную партию контрабандного мумие

Партию контрабандного мумие стоимостью более 370 тыс рублей задержали сотрудники автомобильного пункта пропуска Алтайской таможни «Ташанта». Об этом сообщает в пресс-службе Сибирского таможенного управления. Запаянные пакеты с черным веществом в количестве 49 штук таможенники обнаружили совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай. Проведенная позже экспертиза подтвердила, что находка по своим характеристикам соответствует описанию средства народной медицины «Мумиё».

Гражданин Монголии, пытался ввезти товар без декларирования и никаких документов на него предоставить не смог. При этом он пояснил, что эта продукция предназначалась для продажи на территории России.

— По фактам перевозки товаров с сокрытием от таможенного контроля с использованием тайников в отношении нарушителя Алтайская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ. Санкциями статьи предусмотрен штраф с конфискацией предметов и орудий правонарушений, — говорится в сообщении пресс-службы.

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