Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко ушел из «Металлсервис-Новосибирск»

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко ушел с поста управляющего в компании «Металлсервис-Новосибирск» (входит ГК «Металлсервис»), которая осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли металлами и металлическими рудами. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь». Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», вместо него руководство предприятием с 3 марта осуществляет УК «Регионбизнеспроект».

Ранее редакция приводила слова председателя совета директоров АО «БЭМЗ» Виктора Осина, который не исключал, что Василий Юрченко может возглавить «Бердский электромеханический завод». Сегодня на предприятии должен пройти совет директоров.

Василий Юрченко начал работать в одном из крупнейших металлотрейдеров России — холдинге «Металлсервис» в 2018 году. Юрченко был губернатором с 2010 по 2014 год. В сентябре 2014 года он был отправлен в отставку по указу президента РФ Владимира Путина в связи с утратой доверия, но в итоге все уголовные дела в отношении Юрченко были прекращены, а сам экс-губернатор добивается возмещения морального вреда через суд.

Предприятия, входящие в «Металлсервис», представлены в двадцати городах России, среди них Новосибирск и Барнаул. Ежегодно компания продаёт около 2,5 млн тонн продукции (металлопрокат, нержавеющая сталь, трубы). Объем собственного производства составляет более 280 тыс. тонн. По итогам прошлого года металлотрейдер вошёл в рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компании России 2017», заняв 118 место.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области скоординируют работу предприятий ОПК с вузами.