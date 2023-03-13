Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко ушел из «Металлсервис-Новосибирск»

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко ушел с поста управляющего в компании «Металлсервис-Новосибирск» (входит ГК «Металлсервис»), которая осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли металлами и металлическими рудами. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь». Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», вместо него руководство предприятием с 3 марта осуществляет УК «Регионбизнеспроект».
Василий Юрченко начал работать в одном из крупнейших металлотрейдеров России — холдинге «Металлсервис» в 2018 году. Юрченко был губернатором с 2010 по 2014 год. В сентябре 2014 года он был отправлен в отставку по указу президента РФ Владимира Путина в связи с утратой доверия, но в итоге все уголовные дела в отношении Юрченко были прекращены, а сам экс-губернатор добивается возмещения морального вреда через суд.
Предприятия, входящие в «Металлсервис», представлены в двадцати городах России, среди них Новосибирск и Барнаул. Ежегодно компания продаёт около 2,5 млн тонн продукции (металлопрокат, нержавеющая сталь, трубы). Объем собственного производства составляет более 280 тыс. тонн. По итогам прошлого года металлотрейдер вошёл в рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компании России 2017», заняв 118 место.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области скоординируют работу предприятий ОПК с вузами.
Фото с личной страницы в соцсети
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