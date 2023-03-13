Рекламодателям

Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко ушел из «Металлсервис-Новосибирск»

  • 13/03/2023, 14:51
Василий Юрченко уволился из ГК «Металлсервис»
Не исключено, что он может возглавить промышленное предприятие под Новосибирском.

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко ушел с поста управляющего в компании «Металлсервис-Новосибирск» (входит ГК «Металлсервис»), которая осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли металлами и металлическими рудами. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь». Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», вместо него руководство предприятием с 3 марта осуществляет УК «Регионбизнеспроект».

Авиакомпания S7 выкупила пакет акций «Бердского электромеханического завода»

Авиакомпания S7 выкупила пакет акций «Бердского электромеханического завода»

Ранее редакция приводила слова председателя совета директоров АО «БЭМЗ» Виктора Осина, который не исключал, что Василий Юрченко может возглавить «Бердский электромеханический завод». Сегодня на предприятии должен пройти совет директоров.

Василий Юрченко начал работать в одном из крупнейших металлотрейдеров России — холдинге «Металлсервис» в 2018 году. Юрченко был губернатором с 2010 по 2014 год. В сентябре 2014 года он был отправлен в отставку по указу президента РФ Владимира Путина в связи с утратой доверия, но в итоге все уголовные дела в отношении Юрченко были прекращены, а сам экс-губернатор добивается возмещения морального вреда через суд.

Предприятия, входящие в «Металлсервис», представлены в двадцати городах России, среди них Новосибирск и Барнаул. Ежегодно компания продаёт около 2,5 млн тонн продукции (металлопрокат, нержавеющая сталь, трубы). Объем собственного производства составляет более 280 тыс. тонн. По итогам прошлого года металлотрейдер вошёл в рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компании России 2017», заняв 118 место.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области скоординируют работу предприятий ОПК с вузами.

Фото с личной страницы в соцсети

775

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Металлсервис-Новосибирск губернатор Новосибирской области Василий Юрченко


Спецоперация на Украине

Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
В Новосибирской области запущена программа реабилитации участников спецоперации
9/03/23 18:42
В Новосибирске злоумышленники пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО
6/03/23 14:25
хоспис в Новосибирске

В Новосибирской области выявляют «чёрные хосписы»

В некоторых уже прошли проверки с участием прокуратуры, Росздравнадзора и уполномоченного по правам человека.
Читать статью >>
В промышленном парке «Новосиб» появится гостиница

В промышленном парке «Новосиб» появится гостиница

В ней будут проживать сотрудники компаний-резидентов.
Читать статью >>
компенсация за квартиры в доме на Линейной

Первый пострадавший на Линейной скоро получит компенсацию за жильё

Всего решения приняты по собственникам 20 квартир.
Читать статью >>
кадры для предприятий

В Новосибирской области скоординируют работу предприятий ОПК с вузами

Новосибирские вузы в этом году выпустят более 2 тысяч специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель корпоративной и налоговой практик АБ «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: В суды начали поступать налоговые дела по компаниям, где бизнес-процессы отстраивали консультанты

Это делает судебные процессы более сложными, но и более интересными для специалистов, так как идет проверка их работы.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирской области выявляют «чёрные хосписы»

13/03/2023, 19:13

Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко возглавил завод в Бердске

13/03/2023, 17:46

В промышленном парке «Новосиб» появится гостиница

13/03/2023, 17:23

Российские ученые определили 3D-структуру фермента для импортозамещения в сыроделии

13/03/2023, 15:59
Популярное

Сбер предупредил о новых случаях мошенничества

13/03/2023, 17:15

Долги по зарплате перед учителями из региональных бюджетов выросли до 152 млн рублей в марте

13/03/2023, 16:37

Как выбрать карту с самым выгодным кешбэком

13/03/2023, 14:54
Новости компаний

Клиенты ВТБ на 40% увеличили спрос на розничные кредиты

13/03/2023, 16:10

Анастасия Агафонова вошла в Топ-10 рейтинга топ-менеджеров подразделений premium banking

13/03/2023, 16:00

Каждый пятый ипотечный клиент оформит имущественный вычет онлайн

13/03/2023, 12:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска