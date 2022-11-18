Алтайский край нарастил объем производства в оборонной промышленности на 30-60%

Предприятия оборонной промышленности Алтайского края нарастили объем производства в 2022 году на 30-60% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на министра промышленности Алтайского края Вячеслава Химочку. По его словам, по итогам 10 месяцев индекс физического объема промышленного производства в регионе составил 101,7%.

— Это говорит о том, что предприятия за 10 месяцев текущего года сработали немного лучше в физическом выражении, чем за этот же период прошлого года. Если смотреть в разрезе отраслей, то мы видим, что очень серьезно наращивает оборонно-промышленный комплекс. Это девять ключевых предприятий, которые составляют основу нашей алтайской оборонки, у них рост составляет от 30 до 60%, — отметил Вячеслав Химочка.

Ранее редакция сообщала, что некоторые предприятия оборонной промышленности в Новосибирской области увеличили объем производства в разы.