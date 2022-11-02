«Новосибирский патронный завод» увеличил объем производства в 2.5 раза

— Ряд предприятий Новосибирской области по итогам 9 месяцев 2022 года показали значительный объем производства. На 42% вырос объем производства у ПАО НЗХК, на 93% у АО «Катод», на 89% у ООО «Сибэдлектропривод», на 20% у ПАО НПО «Элсиб», на 14% у АО «Новосибирскй стрелочный завод», в 2.5 раза у АО «Новосибирский патронный завод», на 7% у АО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», — отметил на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка. — Что касается «Новосибирского авиационного завода им. Чкалова», то пока он работает в плановом объеме.

Он пояснил, что в этом году усилена ответственность за исполнение гособоронзаказа, в том числе до уголовной. Но, новосибирские предприятия ОПК с заданиями справляются своевременно.

— Сегодня у нас в регионе работает 34 предприятия, которые относятся к стратегическим и входят в перечень объектов оборонно-промышленного комплекса. При объявлении частичной мобилизации в список предприятий, работающих с гособоронзаказом, вошли еще 95 компаний, которые поставляют комплектующие для предприятий ОПК. Более детально информацию о выполнении именно ГОЗ я раскрывать не имеют права, — предупредил Сергей Семка.

Напомним, что помимо работы на ГОЗ, оборонные предприятия не менее активно выходят на рынок гражданской продукции в рамках импортозамещения. Представители АО «НЗПП Восток» (Дочерняя структура Госкорпорации «Ростех» — Ред.) расказывали редакции, что предприятие активно работает с научными институтами и вузами Новосибирска, в том числе по поиску альтернативных вариантов, которые в перспективе могут стать заменой высокотехнологичных микросхем. Совместно с учеными предприятие ведет разработку суперконденсаторов, биосенсоров, элементов силовой электроники. Некоторые из этих разработок уже вышли на стадию НИОКР. В промышленное производство, ориентировочно, их планируется передать в течение 3 лет.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские оборонные предприятия увеличили количество вакансий.