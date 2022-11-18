Предвыборные интриги выносит в публичное пространство

«Чума на оба ваши дома»

В новосибирских телеграм-каналах и даже некоторых СМИ в последнее время возобновилась традиция «пинания» глав исполнительной и законодательной власти — губернатора Андрея Травникова и спикера Заксобрания Андрея Шимкива. Авторов мессенджей можно четко разделить по смыслу на:

а) «плохие спикер и Ко мешают хорошим губернатору и Ко развивать социальную инфраструктуру, в которой нуждаются жители»;

б) «елохие губернатор и Ко вгоняют область в долги перед концессионерами, чему противостоят хорошие спикер и Ко».

Одна из последних «работ» на оппозиционном областном-телеканале, по смыслу относящаяся ко второй группе, примечательна тем, что наряду с уже упомянутыми персонами по касательной упоминает в качестве идеолога их противостояния депутата Заксобрания, застройщика Илью Полякова.

Редакция попыталась разобраться, какова цель подобных публикаций и какие интересы могут преследовать их авторы.

Предвыборное, или «Патриоты — оба»

Наверняка первое, что может прийти в голову в качестве мотива для публикации — предстоящие выборы губернатора Новосибирской области, которые ориентировочно пройдут в сентябре 2023 года. В связи с этим группы поддержки потенциальных кандидатов от власти «топят» каждая за своего претендента. Пока официально ни один из кандидатов не объявлен, и о возможном участии в этом качестве каждого из упомянутых новосибирских политиков можно судить лишь по косвенным признакам. Что касается действующего главы региона, то в качестве такого возможного признака можно расценить недавнее повышение до вице-губернатора теперь уже бывшего министра региональной политики Игоря Яковлева и замещение его должности известным политтехнологом-единороссом Андреем Клюзовым.

— Идея возможного выдвижения Шимкива в губернаторы вместо или в пику Травникову будоражит воображение некоторых местных политиков, — комментирует ситуацию директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни», политолог Андрей Кузнецов. — Чтобы завершить интригу, ее акторы могли бы публично прояснить свои намерения. Пока ни один этого не сделал — остается почва для новых провокаций.

В пользу амбиций спикера Заксобрания говорит, во-первых, его личное заявление , сделанное на пресс-конференции в конце прошлого года, однако с оговоркой, что последнее слово — за президентом. В качестве второго, еще более косвенного признака можно отметить, по сути, нескрываемое раздражение председателя Заксобрания некоторыми чиновниками регионального правительства, которое он демонстрирует на заседаниях комитетов и сессиях.

В качестве варианта не исключено появление некоей третьей стороны, пытающейся, что называется, «расколоть» симпатии провластного электората, чтобы одеяло электоральных симпатий перетянуть на себя. Неплохой повод для этого могла бы дать реализация концессионных соглашений, что периодически вызывает острые споры и обоюдную критику представителей исполнительной и законодательной ветвей власти.

— Отношения [исполнительной и законодательной ветвей власти] — рабочие и товарищеские, — считает, со своей стороны, первый вице-спикер Заксобрания и одновременно первый замсекретаря реготделения «Единой России» (Реготделение партии возглавляет губернатор. — Ред.) Андрей Панферов. — Никто не делит губернаторский или председательский табурет, все работают в одном ключе: систематически встречаются друг с другом. Все разногласия, которые присутствуют между этими двумя людьми, они обсуждают и выходят с тем решением, в котором учтены мнения одного и второго. Говорю свои впечатления без всякого придыхания и какого-то лакейства — как оно есть. Я вижу рабочую обстановку.

По мнению собеседника редакции, даже в разрезе предстоящих выборов нет повода говорить о политическом противостоянии спикера и губернатора.

— Оба — патриоты, — говорит Панферов о своих руководителях. — Оба демонстрируют системный подход. Не знаю, для чего публикуются подобные вещи, выносятся подобные оценки. Я не только удивлен, но и несколько обескуражен таким подходом. Как в коммунальной квартире: сидят на кухне и говорят то, кто что считает нужным.

Коммерческое, или «Обида на игнор»

Как уже выше было сказано, примечательной стороной одной из последних публикаций стало присутствие в ней депутата Заксобрания, застройщика Ильи Полякова. Сам Поляков от комментария ситуации воздержался.

— Я могу комментировать только реальные дела, а здесь комментировать нечего, — заявил депутат корреспонденту Infopro54. — В интригах не участвую.

По мнению Андрея Кузнецова, попытка подтянуть застройщика к заочно-виртуальному «противостоянию» глав ветвей власти может иметь вполне себе коммерческую основу.

— Сюжет выглядит попыткой спровоцировать героев к каким-то действиям, — считает Андрей Кузнецов. — Необязательно это создание коалиций и реальная борьба за власть в регионе: создатели сюжета могли преследовать более прозаичные, даже корыстные цели. В этом контексте более-менее понятно упоминание Полякова, который может рассматриваться как потенциальный рекламодатель-застройщик: слухи о его теневом влиянии на ключевые вопросы областной политики муссируют в скандальном ключе, будто обижаясь на игнор.

Напомним, что, помимо работы в Заксобрании области, Илья Поляков связан с неофициальным депутатским объединением «Лига эффективности» в горсовете Новосибирска, в составе которого работают трое депутатов.

Ранее редакция сообщала, кого еще из депутатов Заксобрания могут затронуть как строительные, так и предстоящие политические баталии.