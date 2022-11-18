Рекламодателям

Предвыборные интриги выносит в публичное пространство

  • 18/11/2022, 16:13
Автор:
выборы губернатора 2023
Ветви новосибирской власти СМИ снова сталкивают лбами. При чем здесь будущие губернаторские выборы и действующий депутат-застройщик?

«Чума на оба ваши дома»

В новосибирских телеграм-каналах и даже некоторых СМИ в последнее время возобновилась традиция «пинания» глав исполнительной и законодательной власти — губернатора Андрея Травникова и спикера Заксобрания Андрея Шимкива. Авторов мессенджей можно четко разделить по смыслу на:

  • а) «плохие спикер и Ко мешают хорошим губернатору и Ко развивать социальную инфраструктуру, в которой нуждаются жители»;
  • б) «елохие губернатор и Ко вгоняют область в долги перед концессионерами, чему противостоят хорошие спикер и Ко».

Одна из последних «работ» на оппозиционном областном-телеканале, по смыслу относящаяся ко второй группе, примечательна тем, что наряду с уже упомянутыми персонами по касательной упоминает в качестве идеолога их противостояния депутата Заксобрания, застройщика Илью Полякова.

Редакция попыталась разобраться, какова цель подобных публикаций и какие интересы могут преследовать их авторы.

Предвыборное, или «Патриоты оба»

Наверняка первое, что может прийти в голову в качестве мотива для публикации — предстоящие выборы губернатора Новосибирской области, которые ориентировочно пройдут в сентябре 2023 года. В связи с этим группы поддержки потенциальных кандидатов от власти «топят» каждая за своего претендента. Пока официально ни один из кандидатов не объявлен, и о возможном участии в этом качестве каждого из упомянутых новосибирских политиков можно судить лишь по косвенным признакам. Что касается действующего главы региона, то в качестве такого возможного признака можно расценить недавнее повышение до вице-губернатора теперь уже бывшего министра региональной политики Игоря Яковлева и замещение его должности известным политтехнологом-единороссом Андреем Клюзовым.

строительство поликлиник и школ в Новосибирске

Концессиям и ГЧП в Новосибирской области дали очередное «последнее предупреждение»

В пользу амбиций спикера Заксобрания говорит, во-первых, его личное заявление, сделанное на пресс-конференции в конце прошлого года, однако с оговоркой, что последнее слово — за президентом. В качестве второго, еще более косвенного признака можно отметить, по сути, нескрываемое раздражение председателя Заксобрания некоторыми чиновниками регионального правительства, которое он демонстрирует на заседаниях комитетов и сессиях.

Идея возможного выдвижения Шимкива в губернаторы вместо или в пику Травникову будоражит воображение некоторых местных политиков, комментирует ситуацию директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни», политолог Андрей Кузнецов. Чтобы завершить интригу, ее акторы могли бы публично прояснить свои намерения. Пока ни один этого не сделал остается почва для новых провокаций.

В качестве варианта не исключено появление некоей третьей стороны, пытающейся, что называется, «расколоть» симпатии провластного электората, чтобы одеяло электоральных симпатий перетянуть на себя. Неплохой повод для этого могла бы дать реализация концессионных соглашений, что периодически вызывает острые споры и обоюдную критику представителей исполнительной и законодательной ветвей власти.

Андрей Панферов, первый вице-спикер Заксобрания и одновременно первый замсекретаря реготделения «Единой России» Отношения [исполнительной и законодательной ветвей власти] рабочие и товарищеские, считает, со своей стороны, первый вице-спикер Заксобрания и одновременно первый замсекретаря реготделения «Единой России» (Реготделение партии возглавляет губернатор. Ред.) Андрей Панферов. Никто не делит губернаторский или председательский табурет, все работают в одном ключе: систематически встречаются друг с другом. Все разногласия, которые присутствуют между этими двумя людьми, они обсуждают и выходят с тем решением, в котором учтены мнения одного и второго. Говорю свои впечатления без всякого придыхания и какого-то лакейства как оно есть. Я вижу рабочую обстановку.

По мнению собеседника редакции, даже в разрезе предстоящих выборов нет повода говорить о политическом противостоянии спикера и губернатора.

Оба патриоты, говорит Панферов о своих руководителях. Оба демонстрируют системный подход. Не знаю, для чего публикуются подобные вещи, выносятся подобные оценки. Я не только удивлен, но и несколько обескуражен таким подходом. Как в коммунальной квартире: сидят на кухне и говорят то, кто что считает нужным.

Коммерческое, или «Обида на игнор»

Как уже выше было сказано, примечательной стороной одной из последних публикаций стало присутствие в ней депутата Заксобрания, застройщика Ильи Полякова. Сам Поляков от комментария ситуации воздержался.

Я могу комментировать только реальные дела, а здесь комментировать нечего, заявил депутат корреспонденту Infopro54. В интригах не участвую.

По мнению Андрея Кузнецова, попытка подтянуть застройщика к заочно-виртуальному «противостоянию» глав ветвей власти может иметь вполне себе коммерческую основу.

Сюжет выглядит попыткой спровоцировать героев к каким-то действиям, считает Андрей Кузнецов. Необязательно это создание коалиций и реальная борьба за власть в регионе: создатели сюжета могли преследовать более прозаичные, даже корыстные цели. В этом контексте более-менее понятно упоминание Полякова, который может рассматриваться как потенциальный рекламодатель-застройщик: слухи о его теневом влиянии на ключевые вопросы областной политики муссируют в скандальном ключе, будто обижаясь на игнор.

Напомним, что, помимо работы в Заксобрании области, Илья Поляков связан с неофициальным депутатским объединением «Лига эффективности» в горсовете Новосибирска, в составе которого работают трое депутатов.

 

Ранее редакция сообщала, кого еще из депутатов Заксобрания могут затронуть как строительные, так и предстоящие политические баталии.

Фото pixabay — juangallardosevilla

281

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : политика выборы губернатора 2023


Спецоперация на Украине

В Иркутской области 7 предприятий готовы производить военное обмундирование
15/11/22 18:10
Новосибирский производитель готовит боевую экипировку для добровольческого батальона «Вега»
15/11/22 11:55
Мобилизованные получат выплаты за декабрь заранее
14/11/22 16:11
военный городок

Сохранять Военный городок в Новосибирске мешает федеральное законодательство

Судьба территории города с исторической архитектурой находится в подвешенном состоянии уже несколько лет.
Читать статью >>
скоростной поезд Ласточка

«Ласточка» не «полетит» между Новосибирском и Барнаулом

Российские железные дороги отказались от запуска первого в Сибири скоростного поезда «Ласточка» между Новосибирском и Барнаулом.
Читать статью >>
обрушение крыши

В Новосибирске компенсировали ущерб жителям общежития на Станционой

Пострадавшие от сорванной и обрушившейся крыши получили от 100 тысяч.
Читать статью >>
выборы губернатора

Губернатор Красноярского края планирует переизбираться на второй срок

Он вступил должность 2018 году, а его полномочия заканчиваются в 2023.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Андрей Пуненко, учредитель и управляющий компаний «Трансиб» и «Трансиб Групп»

Ситуацию с грузоперевозками из Китая надеются урегулировать к концу февраля

Учредитель и управляющий компаний «Трансиб» и «Трансиб Групп» Андрей Пуненко — о том, почему новогодние заказы могут не успеть прийти в Новосибирск к праздникам, а также о том, что сегодня происходит с грузоперевозками на китайском направлении.
Все материалы
Лента новостей

Алтайский край нарастил объем производства в оборонной промышленности на 30-60%

18/11/2022, 16:02

Директор новосибирского предприятия получил «откаты» более 8 млн рублей

18/11/2022, 14:24

Сохранять Военный городок в Новосибирске мешает федеральное законодательство

18/11/2022, 14:10

«Ласточка» не «полетит» между Новосибирском и Барнаулом

18/11/2022, 13:24
Популярное

Более миллиарда человек в мире могут потерять слух из-за громкой музыки

18/11/2022, 14:39

Грязно-желтые пятна на Ине, напугавшие новосибирцев, оказались редким природным явлением

18/11/2022, 13:46

Мошенники придумали новый способ обмана доверчивых туристов

18/11/2022, 12:04

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ фиксирует увеличение спроса на золото на 20% за месяц

18/11/2022, 16:21

ВТБ: спрос на розничные кредиты в ноябре растет на четверть

18/11/2022, 15:02

Банк «Левобережный» выдает бизнес-ипотеку без первоначального взноса

18/11/2022, 13:49

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска