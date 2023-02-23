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Алтайский край подаст заявку для привлечения федеральных средств на развитие инфраструктуры

  • 23/02/2023, 12:12
Алтай подаст заявку для привлечения федеральных средств на развитие инфраструктуры
Это связано с заявлением президента России Владимира Путина о выделении дополнительных средств регионам страны.

После оглашения президентом страны послания федеральному собранию губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение правительству края о привлечении средств по федеральным программам. Об этом говорится в телеграм-канале правительства региона. В частности, Владимир Путин заявил, что 250 миллиардов рублей дополнительно направят на развитие транспорта, коммуникаций и другой инфраструктуры в регионах страны. По указанию главы государства особое внимание уделят малым городам и сельским территориям.

По словам Путина, в целом инструмент инфраструктурных бюджетных кредитов «работает хорошо». В этом и следующем году с их помощью будут выполнены работы не менее, чем на 500 млрд рублей, ранее было принято решение продлить эту программу на 2024-2025 годы, и выделить на нее дополнительные 500 млрд рублей, напомнил Путин.

— Однако этих объемов, имея в виду объем работы, конечно, недостаточно, и много проектов, представленных регионами, не получили гарантированного финансирования, а они, многие из них, уже готовы к реализации, и можно уже начинать здесь и сейчас, — подчеркнул Владимир Путин.

В течение 2022, 2023 и 2024 годов Алтайский край привлечет более 12 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов, которые будут направлены на развитие транспортной, дорожной и инженерной инфраструктуры, говорится в телеграм-канале региона.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область в 2022 году стала лидером по вводу жилья на участках от ДОМ.РФ.

Фото с сайта правительства Алтайского края

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Рубрики : Власть Инвестиции

Регионы: Алтайский край

Теги : федеральное финансирование развитие инфраструктуры Послание президента


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