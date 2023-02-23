Рекламодателям

В каких мерах защиты нуждаются российские учителя

  • 23/02/2023, 10:00
Автор:
В каких мерах защиты нуждаются российские учителя
Защита учителей должна касаться правовой и материальной сторон, считает эксперт.

По сообщению главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, ведомство разрабатывает законопроект «О защите учителя». В связи с этим академик РАН, политик Геннадий Онищенко рассмотрел наиболее значимые аспекты, которые можно отнести к мерам защиты педагогов, пишет ФАН. Среди них он выделил два основных направления: финансовое и правовое.

По словам Онищенко, достойную жизнь учителям должна обеспечивать заработная плата, поэтому так важно повышать уровень оплаты труда.

Кроме того, он обратил внимание на обстоятельства, когда учитель становится объектом травли со стороны учеников или даже родителей, и акцентировал на эмоциональной защите и юридической.

— У нас же есть законы, которые гарантируют особую защиту представителям некоторых профессий. Также должно быть и с учителями, — подчеркнул политик.

Не остался без внимания и вопрос школьной формы и внешнего вида ученика. По мнению академика, форма лишает ребенка возможности демонстрировать свое финансово привилегированное положение как перед одноклассниками, так и перед учителем, что тоже является частью воспитания.

Геннадий Онищенко не считает, что на сегодняшний день финансовая поддержка для учителей и различные стимулы отсутствуют. Однако в зависимости от региона они заметно отличаются.

— В одном регионе выдаются и служебные квартиры, и подъемные выплачиваются, а в другом эта помощь оказывается уже в урезанном виде. Поэтому данные вопросы надо поднимать на федеральном уровне, — отметил политик.

В целом инициативу Минпросвещения РФ Онищенко назвал «хорошим и обнадеживающим посылом».

Ранее редакция сообщала, что Минпросвещения планирует «Разговоры о важном» теперь и с родителями.

Фото: freepik.com

661

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : школа учитель Минпросвещения РФ


Спецоперация на Украине

Защита Донбасса, социальная поддержка и сигналы бизнесу
22/02/23 16:30
Владимир Путин: Аккуратно и последовательно в ходе СВО решать поставленные год назад задачи
21/02/23 19:04
Банки могут не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих до конца 2024 года
16/02/23 15:38
послание президента России

Защита Донбасса, социальная поддержка и сигналы бизнесу

Что новосибирские политики услышали из очередного послания президента России Федеральному Собранию.
Читать статью >>
загрязнение малых рек

Психиатрическая больница возместит вред природе

Медучреждение привлечено к административной ответственности за канализационные стоки.
Читать статью >>
послание президента России

«Самое главное — как тезисы послания президента поняли чиновники»

Именно с ними бизнесу придется взаимодействовать при реализации задач, поставленных перед Федеральным Собранием главой государства.
Читать статью >>
Универсам на улице Ленина

Реконструкции «Универсама» в ближайшее время не будет

По инициативе собственника и во избежание общественного резонанса.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт»

Евгения Бондаренко: С точки зрения налогообложения для бизнеса мы «топим» за осознанность

Предприниматели сами начинают задумываться о том, чтобы платить налоги законно — так в последнее время складываются обстоятельства в экономике России.
Все материалы
Лента новостей

Алтайский край подаст заявку для привлечения федеральных средств на развитие инфраструктуры

23/02/2023, 12:12

Росстандарт аннулирует документы на автомобили, ввезенные по параллельному импорту

22/02/2023, 17:17

Защита Донбасса, социальная поддержка и сигналы бизнесу

22/02/2023, 16:30

Психиатрическая больница возместит вред природе

22/02/2023, 16:08
Популярное

Весна в Сибири: какая погода ожидает жителей сибирских регионов весной 2023 года

22/02/2023, 16:54

AliExpress может закрыть свой последний крупный склад в России

22/02/2023, 15:46

Фильмы и сериалы Disney станут недоступны для просмотра на российских сервисах

21/02/2023, 12:16
Новости компаний

Новосибирск занял 12 место в мире по доступности интернета

22/02/2023, 12:53

Около 20 офисов ВТБ будут открыты для клиентов в Новосибирской области в праздничные дни

22/02/2023, 11:26

С начала года сибиряки обналичили в кассах магазинов более 30 млн рублей

22/02/2023, 10:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска