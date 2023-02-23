В каких мерах защиты нуждаются российские учителя

По сообщению главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, ведомство разрабатывает законопроект «О защите учителя». В связи с этим академик РАН, политик Геннадий Онищенко рассмотрел наиболее значимые аспекты, которые можно отнести к мерам защиты педагогов, пишет ФАН. Среди них он выделил два основных направления: финансовое и правовое.

По словам Онищенко, достойную жизнь учителям должна обеспечивать заработная плата, поэтому так важно повышать уровень оплаты труда.

Кроме того, он обратил внимание на обстоятельства, когда учитель становится объектом травли со стороны учеников или даже родителей, и акцентировал на эмоциональной защите и юридической.

— У нас же есть законы, которые гарантируют особую защиту представителям некоторых профессий. Также должно быть и с учителями, — подчеркнул политик.

Не остался без внимания и вопрос школьной формы и внешнего вида ученика. По мнению академика, форма лишает ребенка возможности демонстрировать свое финансово привилегированное положение как перед одноклассниками, так и перед учителем, что тоже является частью воспитания.

Геннадий Онищенко не считает, что на сегодняшний день финансовая поддержка для учителей и различные стимулы отсутствуют. Однако в зависимости от региона они заметно отличаются.

— В одном регионе выдаются и служебные квартиры, и подъемные выплачиваются, а в другом эта помощь оказывается уже в урезанном виде. Поэтому данные вопросы надо поднимать на федеральном уровне, — отметил политик.

В целом инициативу Минпросвещения РФ Онищенко назвал «хорошим и обнадеживающим посылом».

Ранее редакция сообщала, что Минпросвещения планирует «Разговоры о важном» теперь и с родителями.

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