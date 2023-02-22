Новосибирская областьв 2022 году стала лидером по вводу жилья на участках от ДОМ.РФ

Новосибирская область по итогам 2022 года стала лидером среди регионов Сибирского федерального округа (СФО) по вводу в эксплуатацию жилья на участках, ранее переданных ДОМ.РФ застройщикам и регионам. Об этом сообщает пресс-служба института развития. В регионе было построено около 52,3 тыс. кв. м.

Всего в пяти из 10 регионах СФО на участках от ДОМ.РФ в прошлом году было построено около 200 тыс. кв. м жилья. На втором месте по объёмам ввода — Иркутская область (более 48 тыс. кв. м), на третьем — Алтайский край (32,7 тыс. кв. м).

При этом власти пяти регионов выдали в 2022 году разрешения на строительство более 236 тыс. кв. м жилья на участках, переданных застройщикам ДОМ.РФ. На первом месте — Иркутская область (124,3 тыс. кв. м), на втором — Алтайский край (71,1 тыс. кв. м), также в топ-3 — Новосибирская область (около 23 тыс. кв. м). На их долю приходится более 92% площадей, на которые выданы разрешения на строительство.

По словам Сергея Сумина, и. о. директора подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ, всего в прошлом году в семи сибирских регионах ДОМ.РФ вовлёк в оборот под строительство жилья и других объектов 45 участков общей площадью более 245 га. Из них 149,5 га — в Новосибирской области, около 40,7 га — в Красноярском крае, 30,6 га — в Кемеровской области.

Ранее редакция сообщала о том, что ДОМ.РФ прорабатывает инфраструктурные проекты в Сибири.