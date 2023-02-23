«Бизнес должен быть свободным и спокойным»

— За последние 2 —3 года произошел серьезный скачок в федеральном законодательстве по защите прав предпринимателей. Сейчас есть хороший закон о контрольно-надзорной деятельности. Раньше мы говорили о том, что проверяющие органы сами принимали решение о проверках. Сейчас все по-другому.

Вторая серьезная подвижка, особенно сейчас — мораторий на проверки. Если взять Новосибирскую область, то обычно ежегодно проверяли около 5 тысяч предпринимателей. Сейчас проверяется около тысячи. Самое главное, что любая проверка обязательно сопровождается согласованием прокуратуры, даже такая маленькая, как муниципальная проверка. Такое пристальное внимание к проблемам бизнеса, предпринимателей со стороны прокуратуры дает серьезные плоды с точки зрения безбоязненного ведения бизнеса. Как такового оттока желающих заниматься бизнесом в Новосибирской области нет.

Я знаю ситуацию в других регионах: количество предпринимателей уменьшается. По последним данным, мы входим в «зеленую зону» по привлекательности и инвестклимату. Новосибирск и Новосибирская область привлекательны для бизнеса. У нас нет серьезных подспорий для увеличения поступлений в бюджет, таких как лес, уголь, не говоря про нефть и газ. У нас в основном 30-40% налогов держатся со стороны отчислений от малого и среднего бизнеса. Каждого предпринимателя нужно лелеять, с ним работать, разбираться с его проблемами.

Еще есть с чем работать. Хочу остановиться на том, что происходит на федеральном уровне. Президент выступил на собрании судей и внес очередное предложение по защите прав предпринимателей по поводу их арестов по различным причинам. Он категорически против ареста и говорит о том, что даже если предпринимателя арестовали, продление ареста нужно прекратить. По своему опыту уполномоченного я знаю, что некоторые предприниматели в СИЗО находятся 4 месяца, 5 месяцев, год, 2 года. Один даже отсидел 3 года, и его оправдали. Статья, которая запрещает содержать в СИЗО предпринимателей, работает очень плохо. Ее постоянно путают со статьей «Мошенничество», она как раз «на грани ходит». Не хватает нормативных документов для того, чтобы судья мог применять 108-ю статью. Сейчас мы тоже над этим работаем.

Могу перечислить многие идеи, которые сейчас отрабатываются на уровне федерального омбудсмена, с нами. Их целый ряд. А самая главная задача, как сказал Борис Юрьевич Титов — бизнес должен быть свободным, спокойным и уверенным в себе.

Материал подготовлен на основании выступления на пресс-конференции в ТАСС

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