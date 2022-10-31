Алтайский край увеличит поставки продовольствия на Сахалин

В ходе рабочего визита делегации Алтайского края на Сахалин область подтвердила заинтересованность в расширении сотрудничества с краем, в том числе в сфере поставок продовольствия. Это стало предметом обсуждения на круглом столе, организованном правительством Сахалина.

Алтайские компании ООО «Вэллфуд», АО «Алтайская крупа» (ТМ «Гудвилл»), ALTAY GOLD, участвовавшие в рабочем визите, презентовали свою продукцию. С Сахалинской стороны в дискуссии участвовали представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия области, муниципалитетов, предприниматели.

«Вэллфуд» (реализациия фасованной зерновой и крупяной продукции, муки высшего и первого сорта, а также комбикормовой продукции) в рамках рабочей поездки удалось выйти на подписание контрактов с рядом сахалинских торговых сетей. С одним из крупных оптовиков достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве по дистрибуции алтайской продукции на территории Сахалинской области, сообщили в пресс-службе Алтайского края.

Компания ALTAY GOLD (производство и поставки экопродуктов с Алтая) договорилась о новых контактах и выходе в торговые сети Сахалина. Сейчас идет обсуждение деталей сотрудничества. Стороны обменялись прайсами, каталогами, подробной информацией об алтайских продуктах, тщательно прорабатываются все нюансы взаимодействия по поставкам.

Акционерное общество «Алтайская крупа» (агрохолдинг «Гудвилл», ежегодно производит более 30 тысяч тонн гречневой крупы и 20 тысяч тонн овсяных хлопьев) договорилась с рядом торговых сетей дальневосточного региона о расширении ассортимента и объема поставок алтайской продукции, сотрудничестве по дистрибуции продукции «Гудвилл» на территории Сахалинской области.

Ранее сообщалось о том, что одной из целей рабочего визита делегации Алтайского края в Сахалинскую область стало расширение торгово-экономического сотрудничества двух регионов и подведение итогов реализации действующего соглашения. В сфере поставок продовольствия для Сахалина край является стратегическим партнером. Только за последние два года (2022-2021) объем поставок в область алтайской муки вырос в 1,5 раза, крупы — в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Ранее редакция сообщала, что аграрии Новосибирской области недовольны низкими ценами на зерно и овощи.