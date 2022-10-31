Госдума приняла поправки в ТК с новым основанием для увольнения работников

Сразу во втором и третьем чтениях Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, которые позволяют увольнять сотрудников на новых основаниях. Согласно документу, если мобилизованный руководитель-предприниматель не передал никому свои полномочия, трудовые договоры со всеми сотрудниками будут расторгнуты. Отмечается, что речь идет даже о тех, кто находится в отпусках и на больничных, беременных женщинах и других работниках. О поправках к ст. 83 Трудового кодекса (ТК) сообщили «Ведомости».

Данное обязательство, регламентируемое новым законом, относится к категории не зависящих от воли сторон. Норма распространяется на правоотношения, оформленные с 21 сентября текущего года, т.е. даты публикации указа президента о частичной мобилизации. При этом в законе не уточняется, кто оформит увольнение, работодатель свои полномочия никому не делегировал.

Основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко предположил, что трудовые договоры можно успеть расторгнуть еще до призыва, ведь после того, как была объявлена частичная мобилизация, Госдума приняла закон, позволяющий попавшим под мобилизацию ИП, учредителям и руководителям компаний в течение пять рабочих дней решить вопросы о дальнейшем ведении предпринимательской деятельности.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена президентом РФ 21 сентября. Спецоперация на территории Украины и Донбасса началась в конце февраля текущего года.

Ранее редакция сообщала, как рынок труда отреагировал на частичную мобилизацию.