Аграриям рекомендуют переждать низкие цены на зерно и овощи

За счет «запаса прочности»

— У нас достаточно мощностей хранения для зерновых урожая 2022 года: 18 элеваторов и 12 хлебоприемных пунктов общим объемом единовременного хранения 1,7 млн тонн. Из них 21 линейный элеватор и ХПП общей мощностью хранения 1,3 млн тонн. Кроме того, у нас около 2 тысяч складов ответственного хранения мощностью 3,2 млн тонн. На сегодняшнюю дату складские мощности заполнены на 40%, и у нас есть существенные резервы хранения, — сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

— Цена этого года существенно отличается от 2021-го. Себестоимость производства составляет 9,8 тысячи рублей за тонну. Для сравнения: по итогам минувшей недели зерно третьего класса продавалось по цене 10,8 тысячи за тонну, четвертого класса — 9,4 тысячи, а фуражное — 8,2 тысячи. Этого недостаточно для обеспечения минимального уровня рентабельности отрасли, — согласился министр. — Впрочем, думаю, что в предыдущие годы крестьяне накопили запас прочности. Особенно те, которые имеют развитое молочное производство. Они могут себе позволить не реализовывать зерно по тем ценам, что их не устраивают.

По предварительным данным, аграрии региона в этом году собрали 3,2 млн тонн зерновых (без учета доработки). Чиновник сообщил, что в это году изменилось направление экспорта зерновых из региона. Если в 2021-м 50% уходили в другие субъекты федерации России, то отгрузка за рубеж выросла в 3,5 раза, по сравнению с 2021 годом. Всего в планах региона — вывести за пределы области около 1,4 млн тонн зерна. С 1 сентября отгружены 123 тысячи тонн , из них 97 тысяч — за рубеж.

Также он пояснил, что Минсельхоз продолжает работу по расширению экспорта сибирского зерна в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в западном направлении черноморских портов и в Казахстан. Кроме того, около 20 аграриев уже одобрены для участия в интервенционных торгах. В регионе государство планирует закупить 250 тысяч тонн зерна по стартовой цене 15,8 тысячи рублей за тонну, но этот объем может скорректироваться в большую сторону.

Принять новое

Ситуация с хранением картофеля и овощей более сложная. Министр пояснил, что их уборка еще продолжается, но в ведомство поступает информация о непривлекательных для аграриев ценах.

Он напомнил, что в регионе реализован пилотный проект по созданию оптово-розничных центров. Первая очередь ОРЦ введена в эксплуатацию, и Минсельхоз уже неоднократно проводил встречи представителей оператора — компании «РусАгроМаркет» — и сельхозпроизводителей, чтобы довести информацию о возможностях сотрудничества.

— Пока конструктивного взаимодействия нет. Крестьяне заняли выжидательную позицию. При этом сейчас сложилась такая ситуация, что аграрии не весь убранный урожай овощных культур могут заложить на хранение, а конъюнктурная цена текущего момента не обеспечивает минимальный уровень рентабельности, — рассуждает министр. — В ближайшее время, когда из неприспособленных хранилищ урожай будет реализован, цена поменяется. И далее пойдет реализация со складов, которые обеспечивают длительное хранение и высокую сохранность. Решение, конечно, за субъектами, за их пониманием экономической эффективности сотрудничества с ОРЦ, но я думаю, что с годами этот механизм хранения станет использоваться более эффективно и будет востребован на рынке.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском Минсельхозе увидели предпосылки для снижения цен на хлеб.