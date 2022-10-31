Дмитрий Лукашев: Федеральная власть слышит предложения с мест

— В 2020 году на сайте Infopro54 был опубликован мой материал, где я рассказывал о том, что газификацию для населения можно провести бесплатно, что этот ресурс заложен в финансовом механизме отрасли. После публикации мне позвонили из администрации президента РФ и попросили представить мое видение схемы газификации Новосибирской области. Мы направили свои предложения с пояснениями, а недавно стало известно, что «Газпром» планирует построить в регионе газовую ветку стоимостью 23,5 млрд рублей. Ее строительство предусмотрено именно по той схеме, которую я предлагал, — сообщил редакции советник директора ГК «Техногаз», член Ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока «Сибдальвостокгаз» Дмитрий Лукашев. — Это замечательно, что на федеральном уровне слышат предложения из регионов.

По его словам, за полтора года «Газпром» не только принял решение о строительстве газопровода, но и согласовал его бюджетирование. В 2023 году начинается проектирование ветки, которая пройдет через Татарский, Чистозерный, Купинский, Баганский, Карасукский районы. Строительство должно начаться в 2024-2025 годах.

— По моим оценкам, на строительство большого газопровода высокого давления и газораспределительных станций уйдут около 5 лет. При этом региональные компании смогут участвовать в строительстве газопроводов, которые будут дальше разводиться по населенным пунктам района, — пояснил Лукашев.

В разработанной им схеме газификации Новосибирской области есть еще несколько новых веток. Перспективы их строительства на момент публикации редакции уточнить не удалось.

Напомним, в июне, в рамках Петербургского международного экономического форума, между правительством Новосибирской области и ПАО «Газпром» было подписано дополнение к программе ПАО «Газпром» по развитию газоснабжения и газификации региона. В рамках дополнения планируется газификация нового направления — Чистоозерный – Купинский – Баганский – Карасукский районы, а также отдельных населенных пунктов. Объем финансирования мероприятий составляет 23,5 млрд рублей. Это решение позволило вдвое увеличить число населенных пунктов в программе газификации Новосибирской области (плюс к программе — 33 населенных пункта, 31307 домовладений), сообщала пресс-служба правительства.

Дмитрий Лукашев также рассказал, что благодаря вмешательству УФАС недавно были сняты все ограничения по подключению к газу малых предприятий, поэтому теперь можно будет газифицировать не только частные домохозяйства Новосибирской области. По его словам, это очень важное решение. Если есть газификация в отдаленных районах области, можно выгодно развивать не только отдельный бизнес, но и регион в целом. Об этом эксперт рассказывал редакции Infopro54 в июне 2022 года.

— С начала 2022 года мы не получили добро ни по одному подключению юридических лиц. Предлог: не хватает мощности, газ зарезервирован для догазицификации населения, — говорил в июне Дмитрий Лукашев. — Это неправда. Практически все газораспределительные станции региона сегодня работают на 30%, максимум 50% своей мощности. За исключением некоторых ГРС, то есть запас мощности есть везде, но добро на подключение не дают.

Собеседник редакции подчеркивает: это еще один пример того, что федеральный центр слышит предложения с мест.

— Хорошо бы, чтобы администрация Новосибирской области и Новосибирска тоже обращали внимание на предложения бизнеса. У нас есть разные идеи о том, как поменять административно-хозяйственную политику, какие реформы можно провести, чтобы ускорить развитие экономики. Хотелось бы, чтобы идеи принимались к обсуждению, — резюмировал Лукашев.

Ранее редакция сообщала, что для привлечения граждан к программе догазификации им добавляют льготы.