Дмитрий Лукашев: Федеральная власть слышит предложения с мест

— В 2020 году на сайте Infopro54 был опубликован мой материал, где я рассказывал о том, что газификацию для населения можно провести бесплатно, что этот ресурс заложен в финансовом механизме отрасли. После публикации мне позвонили из администрации президента РФ и попросили представить мое видение схемы газификации Новосибирской области. Мы направили свои предложения с пояснениями, а недавно стало известно, что «Газпром» планирует построить в регионе газовую ветку стоимостью 23,5 млрд рублей. Ее строительство предусмотрено именно по той схеме, которую я предлагал, — сообщил редакции советник директора ГК «Техногаз», член Ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока «Сибдальвостокгаз» Дмитрий Лукашев. — Это замечательно, что на федеральном уровне слышат предложения из регионов.
По его словам, за полтора года «Газпром» не только принял решение о строительстве газопровода, но и согласовал его бюджетирование. В 2023 году начинается проектирование ветки, которая пройдет через Татарский, Чистозерный, Купинский, Баганский, Карасукский районы. Строительство должно начаться в 2024-2025 годах.
— По моим оценкам, на строительство большого газопровода высокого давления и газораспределительных станций уйдут около 5 лет. При этом региональные компании смогут участвовать в строительстве газопроводов, которые будут дальше разводиться по населенным пунктам района, — пояснил Лукашев.
В разработанной им схеме газификации Новосибирской области есть еще несколько новых веток. Перспективы их строительства на момент публикации редакции уточнить не удалось.
Дмитрий Лукашев также рассказал, что благодаря вмешательству УФАС недавно были сняты все ограничения по подключению к газу малых предприятий, поэтому теперь можно будет газифицировать не только частные домохозяйства Новосибирской области. По его словам, это очень важное решение. Если есть газификация в отдаленных районах области, можно выгодно развивать не только отдельный бизнес, но и регион в целом. Об этом эксперт рассказывал редакции Infopro54 в июне 2022 года.
— С начала 2022 года мы не получили добро ни по одному подключению юридических лиц. Предлог: не хватает мощности, газ зарезервирован для догазицификации населения, — говорил в июне Дмитрий Лукашев. — Это неправда. Практически все газораспределительные станции региона сегодня работают на 30%, максимум 50% своей мощности. За исключением некоторых ГРС, то есть запас мощности есть везде, но добро на подключение не дают.
Собеседник редакции подчеркивает: это еще один пример того, что федеральный центр слышит предложения с мест.
— Хорошо бы, чтобы администрация Новосибирской области и Новосибирска тоже обращали внимание на предложения бизнеса. У нас есть разные идеи о том, как поменять административно-хозяйственную политику, какие реформы можно провести, чтобы ускорить развитие экономики. Хотелось бы, чтобы идеи принимались к обсуждению, — резюмировал Лукашев.
Ранее редакция сообщала, что для привлечения граждан к программе догазификации им добавляют льготы.
Фото редакции
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