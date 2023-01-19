Алтайский край вошел в топ-10 в Национальном туристическом рейтинге

Стали известны результаты Национального туристического рейтинга, который формируют аналитики издания «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг». По каждому из критериев на основе анализа открытых источников и ведомственной статистики за 2021—2022 годы были подготовлены 15 таблиц и проведено соответствующее ранжирование, определены лидеры и аутсайдеры Национального туристического рейтинга.

По сложившейся традиции журналистами медиагруппы «Отдых в России» были опрошены представители туриндустрии и органов власти, которых попросили сравнить 2022 год с предыдущими годами, рассказать о наиболее заметных и значимых проектах, мерах господдержки, высказать свое мнение о перспективах развития туризма в 2023 году.

В топ-20 из Сибири вошли такие регионы как: Алтайский край (8 место, ранее занимал 7 место), Новосибирская (12 место, ранее занимал 13 место) и Иркутская область (15 место).

В целом же 2022 год стал достаточно успешным для туризма — об этом говорят и эксперты, и цифры статистики.

В Алтайском крае турпоток прошлого года в регионе на 8% выше показателей 2021 года и составил два миллиона человек. Услугами санаториев, гостиниц и баз отдыха края в 2022 году воспользовалось на 70 тысяч человек больше, чем в 2021 году. Кроме того, в минувшем году в регионе было достаточно много успешных проектов по продвижению туризма (рейтинг учитывает интерес к региону в интернете как к месту отдыха и продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области следователи проведут проверку в связи с вспышками кори.