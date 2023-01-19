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В Красноярске руководителей компании «Современное производство» обвиняют в мошенничестве

  • 19/01/2023, 12:22
мошенничество в особо крупном размере
Их подозревают в хищении средств при организации торжественной церемонии награждения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждил уголовное дело в отношении директора и исполнительного директора ООО «Современное производство» по факту хищения путем обмана денежных средств из бюджета Красноярского края по признакам мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, не позднее 24 декабря 2021 подозреваемые, действуя группой лиц, по предварительному сговору, являясь руководителями субподрядной организации, с использованием своего служебного положения, путем обмана, совершили хищение денежных средств из бюджета Красноярского края в размере более 5 миллионов рублей.

Денежные средства выделялись Министерством спорта Красноярского края социально ориентированной некоммерческой организации  Красноярская региональная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца» в качестве субсидии на организацию и проведение 23 декабря 2021 года торжественной церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта.

 Подозреваемые, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, предоставили в Министерство спорта Красноярского края фиктивные договоры, свидетельствующие о выполнении ими условий, предусмотренных для предоставления субсидии на организацию и проведение торжественной церемонии, при этом фактически стоимость работ, указанная в договорах, являлась завышенной, а часть и вовсе не была выполнена,  говорится в сообщении пресс-службы Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Подозреваемые задержаны, следствие намерено ходатайствовать об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

 

Ранее редакция сообщала о том, что начались испытания эскалаторов на станции «Спортивная».

Фото с страницы Следственного комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Красноярский край

Теги : хищение бюджетных средств мошенничество борьба с коррупцией


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