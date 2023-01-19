Рекламодателям

Кредиторы не согласовали банковскую гарантию для «Экологии-Новосибирск»

  • 19/01/2023, 12:06
Автор:
банкротство регоператора
Без нее компания не может осуществлять деятельность в качестве регоператора. Это еще один шаг к смене куратора мусорного рынка в области.

16 января на собрании кредиторов ООО «Экология-Новосибирск» было принято решение отклонить план внешнего управления и обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (продажа имущества).

— Как и ожидалось, регоператор в Новосибирской области окончательно признан банкротом — никакое внешнее управление конкурсным управляющим не может исправить/оздоровить его плачевное финансовое положение — так решило собрание кредиторов, — комментирует это решение депутат, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Вадим Агеенко на своей странице «ВКонтакте». — Как можно оздоровить положение юрлица, собирающего доходы около 3,5 млрд рублей, из которых 2,5-3 млрд рублей должен потратить на свою оперативную деятельность, но при этом имеет долгов перед внешними кредиторами 2,12 млрд рублей (60% от доходов)? Суд должен утвердить это вполне обоснованное решение кредиторов.

банкротство Экологии-Новосибирск

Московской компании разрешили погасить долги «Экологии-Новосибирск»

Напомним, решениюем суда до середины февраля ООО «Эволюция Управление Активами» (Москва) должно погасить требования кредиторов к регоператору в полном объеме. Речь идет о сумме более 880 млн рублей.

Кроме того, кредиторы проголосовали против заключения договора о выдаче банковской гарантии. По соглашению, заключенному регоператором с МинЖКХ в июле 2018 года, гарантия выдается в обеспечение исполнения обязательств по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. Гарантия выдается на сумму не более 194 млн рублей.

Представитель кредитора МУП «Спецавтохозяйство» Александр Новиков заявил, что заключение данного договора с условием о внесении денежных средств на депозит самим должником нецелесообразно.

— Указанные средства могут быть использованы для расчетов с кредиторами. При этом группа «ВИС», как контролирующее должника лицо, в текущих условиях обязана полностью за свой счет предоставить обеспечение в виде депозита на всю сумму банковской гарантии, то есть на 194,2 млн рублей, — подчеркнул он.

Редакция направила в пресс-службу ГК «ВИС» запрос о том, планирует ли группа предоставлять это обеспечение.

Собрание кредиторов также обсудило ситуацию с крупным дебитором регоператора — ООО УК «Достойный Сервис» (33 млн рублей). Представитель внешнего управляющего Дмитрий Пономаренко отметил, что арбитражный суд предложил регоператору определиться на предмет готовности финансировать процедуру банкротства УК «Достойный Сервис». Также было отмечено, что пополнение конкурсной массы возможно только за счет привлечения к субсидиарной ответственности учредителя УК «Достойный Сервис». Большинством голосов кредиторы воздержались от финансирования расходов по этому делу. Напомним, арбитражный суд в августе принял решение утвердить мировое соглашение по иску Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы к УК «Достойный сервис», после того как должник обязался в течении года погасить все долги. Но потом в дело вступил регоператор.

уголовное дело на рынке вывоза мусора в Новосибирске

Возбуждено уголовное дело в связи с мошенничеством на «мусорном» рынке

Напомним, вчера стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении «неустановленных руководителей регоператора». Пока установленный материальный ущерб составляет 30 млн рублей. При этом в прокуратуре отмечают, что денежные средства, поступившие на расчетные счета «Экологии-Новосибирск» от деятельности в качестве регионального оператора от граждан и юридических лиц в сумме более 1 млрд рублей за 2020-2021 годы, с целью хищения были перечислены аффилированному юридическому лицу. О какой компании идет речь, не уточняется. Однако осенью прошлого года прокуратура сообщала о завышении расходов на перевозку мусора на 2 млрд рублей. В январе внешний управляющий «Экологии-Новосибирск» расторг три договора с крупнейшим перевозчиком ООО «ЭкоТранс-Н», связанным с регоператором через собственников.

— Я готов передать все материалы (копии документов по пяти договорам), расчеты и мои выводы в распоряжение следствия (подлинные документы, которые должны храниться не менее трех лет, по этим договорам следствие может изъять у регоператора ООО «Экология-Новосибирск» и у перевозчика ООО «Экотранс-Н»), — заявил Вадим Агеенко. — Мошенническая схема вывода денег достаточно проста и эффективна при учете сговора сторон. Я предполагаю, что по такой же схеме регоператор действовал и в 2022 году, тогда масштаб мошенничества вырастет в разы, но это уже дело следствия.

Стоит также отметить, что в конце 2022 года в арбитражный суд поступил иск от компании ООО «Эко-Лайн» к Министерству ЖКХ Новосибирской области. Судя по документам, размещенным на сайте суда, речь идет о признании незаконным бездействия ведомства, которое не приняло мер по лишению «Экологии-Новосибирск» статуса регоператора. Истец также требует взыскать с министерства убытки, которые в связи с непринятием мер понесла компания — 13,7 млн рублей. Суд возбудил производство по делу, и его рассмотрение должно начаться в конце января.

Стоит отметить, что в правительстве региона обсуждался механизм действий при смене регоператора. Этому способствовали конфликты, возникающие на мусорном рынке области в последние годы. Как подчеркивали чиновники, при объявлении и до подведения итогов нового конкурса обязанности по вывозу мусора будет выполнять прежний партнер, чтобы не допустить коллапса. С другой стороны, очевидно, что власти подстраховываются от неожиданностей. С начала января контроль над мусорным рынком в регионе постепенно перехватывает МУП «Спецавтохозяйство». Ключевые полномочия, помимо вывоза мусора в ряде районов, пока еще сосредоточенные у регоператора — сбор средств с населения и юрлиц.

В отношении регоператора «Экологии-Новосибирск» в начале 2022 года была введена процедура банкротства. В соответствии с определением Арбитражного суда Новосибирской области полномочия генерального директора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой были прекращены в октябре. После этого в компании работали два внешних управляющих. 16 января Владислав Баряев утвержден собранием кредиторов в качестве арбитражного управляющего для проведения конкурсного производства. Это решение представлено на рассмотрение суда.

 

Ранее редакция сообщала о том, что муниципальное предприятие сообщило о готовности сотрудничать с перевозчиками уходящих с рынка конкурентов. 

Фото из группы «Экологии-Новосибирск» «ВКонтакте»

416

Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок Город

Регионы: Новосибирск

Теги : вывоз мусора банкротство регоператора банковская гарантия


Спецоперация на Украине

Указ президента России о частичной мобилизации все еще действует
17/01/23 17:24
В случае смерти или гибели героя правом на получение земли смогут воспользоваться его родные
16/01/23 11:50
Многодетные отцы больше не имеют права на отсрочку от мобилизации
13/01/23 17:41
Park Café в Первомайском сквере снесут

Park Café в Первомайском сквере все-таки придется снести

Апелляция не согласовала право собственности мэрии на объект, а также выплату возмещения построившей кафе компании.
Читать статью >>
санаторий

В санатории «Рассвет» можно купить путевку с лечением со скидкой 20%

Предложение действует только до конца февраля.
Читать статью >>
парковка для самокатов

Мэрия Новосибирска сообщила о выигранном суде с кикшеринговыми компаниями

Суд также установил сумму штрафа за выдачу и парковку самокатов в неположенном месте.
Читать статью >>
общественный транспорт

Районы области не проявляют инициативы в обновлении общественного транспорта

При этом потребность у сельских жителей в нём есть. Депутаты разбирались, на каком уровне идёт недоработка — местном или областном.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александра Болотова, директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам

Александра Болотова: «Крупные бренды должны бороться с равными себе, а не заниматься мелким терроризмом»

Но предпринимателям также стоит позаботиться о снижении рисков.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирских бойцов обеспечили приборами ночного видения местного производства

19/01/2023, 15:10

Park Café в Первомайском сквере все-таки придется снести

19/01/2023, 14:38

Рекордное количество школ построят в Новосибирской области в 2023 году по поручению президента РФ

19/01/2023, 14:23

В санатории «Рассвет» можно купить путевку с лечением со скидкой 20%

19/01/2023, 14:03
Популярное

Аппарат для сушки гель-лака разрушает ДНК и провоцирует онкологию

19/01/2023, 14:34

В санатории «Рассвет» можно купить путевку с лечением со скидкой 20%

19/01/2023, 14:03

За неправильное обращение с навозом придется заплатить немалый штраф

19/01/2023, 09:56
Новости компаний

Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по итогам 2022 года

19/01/2023, 10:08

Кинопортрет 2022 года: самые популярные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink

19/01/2023, 09:14

Более 150 горнолыжников из шести стран выступят на этапе Кубка России в Манжероке

18/01/2023, 17:31

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска