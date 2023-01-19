Кредиторы не согласовали банковскую гарантию для «Экологии-Новосибирск»

16 января на собрании кредиторов ООО «Экология-Новосибирск» было принято решение отклонить план внешнего управления и обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (продажа имущества).

— Как и ожидалось, регоператор в Новосибирской области окончательно признан банкротом — никакое внешнее управление конкурсным управляющим не может исправить/оздоровить его плачевное финансовое положение — так решило собрание кредиторов, — комментирует это решение депутат, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Вадим Агеенко на своей странице «ВКонтакте». — Как можно оздоровить положение юрлица, собирающего доходы около 3,5 млрд рублей, из которых 2,5-3 млрд рублей должен потратить на свою оперативную деятельность, но при этом имеет долгов перед внешними кредиторами 2,12 млрд рублей (60% от доходов)? Суд должен утвердить это вполне обоснованное решение кредиторов.

Напомним, решениюем суда до середины февраля ООО «Эволюция Управление Активами» (Москва) должно погасить требования кредиторов к регоператору в полном объеме. Речь идет о сумме более 880 млн рублей.

Кроме того, кредиторы проголосовали против заключения договора о выдаче банковской гарантии. По соглашению, заключенному регоператором с МинЖКХ в июле 2018 года, гарантия выдается в обеспечение исполнения обязательств по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. Гарантия выдается на сумму не более 194 млн рублей.

Представитель кредитора МУП «Спецавтохозяйство» Александр Новиков заявил, что заключение данного договора с условием о внесении денежных средств на депозит самим должником нецелесообразно.

— Указанные средства могут быть использованы для расчетов с кредиторами. При этом группа «ВИС», как контролирующее должника лицо, в текущих условиях обязана полностью за свой счет предоставить обеспечение в виде депозита на всю сумму банковской гарантии, то есть на 194,2 млн рублей, — подчеркнул он.

Редакция направила в пресс-службу ГК «ВИС» запрос о том, планирует ли группа предоставлять это обеспечение.

Собрание кредиторов также обсудило ситуацию с крупным дебитором регоператора — ООО УК «Достойный Сервис» (33 млн рублей). Представитель внешнего управляющего Дмитрий Пономаренко отметил, что арбитражный суд предложил регоператору определиться на предмет готовности финансировать процедуру банкротства УК «Достойный Сервис». Также было отмечено, что пополнение конкурсной массы возможно только за счет привлечения к субсидиарной ответственности учредителя УК «Достойный Сервис». Большинством голосов кредиторы воздержались от финансирования расходов по этому делу. Напомним, арбитражный суд в августе принял решение утвердить мировое соглашение по иску Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы к УК «Достойный сервис», после того как должник обязался в течении года погасить все долги. Но потом в дело вступил регоператор.

— Я готов передать все материалы (копии документов по пяти договорам), расчеты и мои выводы в распоряжение следствия (подлинные документы, которые должны храниться не менее трех лет, по этим договорам следствие может изъять у регоператора ООО «Экология-Новосибирск» и у перевозчика ООО «Экотранс-Н»), — заявил Вадим Агеенко. — Мошенническая схема вывода денег достаточно проста и эффективна при учете сговора сторон. Я предполагаю, что по такой же схеме регоператор действовал и в 2022 году, тогда масштаб мошенничества вырастет в разы, но это уже дело следствия.

Напомним, вчера стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении «неустановленных руководителей регоператора». Пока установленный материальный ущерб составляет 30 млн рублей. При этом в прокуратуре отмечают, что денежные средства, поступившие на расчетные счета «Экологии-Новосибирск» от деятельности в качестве регионального оператора от граждан и юридических лиц в сумме более 1 млрд рублей за 2020-2021 годы, с целью хищения были перечислены аффилированному юридическому лицу. О какой компании идет речь, не уточняется. Однако осенью прошлого года прокуратура сообщала о завышении расходов на перевозку мусора на 2 млрд рублей. В январе внешний управляющий «Экологии-Новосибирск» расторг три договора с крупнейшим перевозчиком ООО «ЭкоТранс-Н», связанным с регоператором через собственников.

Стоит также отметить, что в конце 2022 года в арбитражный суд поступил иск от компании ООО «Эко-Лайн» к Министерству ЖКХ Новосибирской области. Судя по документам, размещенным на сайте суда, речь идет о признании незаконным бездействия ведомства, которое не приняло мер по лишению «Экологии-Новосибирск» статуса регоператора. Истец также требует взыскать с министерства убытки, которые в связи с непринятием мер понесла компания — 13,7 млн рублей. Суд возбудил производство по делу, и его рассмотрение должно начаться в конце января.

Стоит отметить, что в правительстве региона обсуждался механизм действий при смене регоператора. Этому способствовали конфликты, возникающие на мусорном рынке области в последние годы. Как подчеркивали чиновники, при объявлении и до подведения итогов нового конкурса обязанности по вывозу мусора будет выполнять прежний партнер, чтобы не допустить коллапса. С другой стороны, очевидно, что власти подстраховываются от неожиданностей. С начала января контроль над мусорным рынком в регионе постепенно перехватывает МУП «Спецавтохозяйство». Ключевые полномочия, помимо вывоза мусора в ряде районов, пока еще сосредоточенные у регоператора — сбор средств с населения и юрлиц.

В отношении регоператора «Экологии-Новосибирск» в начале 2022 года была введена процедура банкротства. В соответствии с определением Арбитражного суда Новосибирской области полномочия генерального директора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой были прекращены в октябре. После этого в компании работали два внешних управляющих. 16 января Владислав Баряев утвержден собранием кредиторов в качестве арбитражного управляющего для проведения конкурсного производства. Это решение представлено на рассмотрение суда.

Ранее редакция сообщала о том, что муниципальное предприятие сообщило о готовности сотрудничать с перевозчиками уходящих с рынка конкурентов.