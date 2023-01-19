В Новосибирской области следователи проведут проверку в связи с вспышками кори

По информации регионального управления Роспотребнадзора в Новосибирской области отмечена вспышка заболеваемости кори и данная ситуация усматривается как неблагоприятная. По данному сообщению, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка, в рамках которой следователи будут проверять и информацию о том, что переносчиками заболевания могут быть мигранты из Средней Азии.

– В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства и дана юридическая оценка действиям сотрудников органов миграционного контроля на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщило о том, что корью заболели 45 человек, из них 17 детей.

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