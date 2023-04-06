Алтайский край вошел в топ-5 регионов реализующих только зарубежную бытовую технику

По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2022 году доля импорта в оптовом товарообороте пищевых продуктов (включая алкоголь и табак) увеличилась на 4,1 процентного пункта (п. п.) в денежном выражении, бытовой техники – на 1,7 п. п., электроники – на 4,8 п. п., мебели – на 13,5 п. п.

Практически только зарубежную бытовую технику реализуют оптовые предприятия Бурятии (98%), Ульяновской области (97,5%), Смоленской области (96,7%), Приморского края (94%) и Алтайского края (90%).

Наибольшая доля импортных компьютеров, смартфонов и другой электроники отмечается в Приморском крае (99,8%), Севастополе (99%), Липецкой области (91,1%), Удмуртии (89,4%) и Санкт-Петербурге (85,1%).

Больше всего зарубежной бытовой техники реализовали оптовики Бурятии (98% всего товарооборота соответствующей категории составляет зарубежная продукция), Ульяновской области (97,5%), Смоленской области (96,7%), Приморского края (94%) и Алтайского края (90%). Местные импортеры телевизоров, холодильников и другой техники для дома главным образом ориентируются на поставщиков из Китая и Казахстана.

Важную роль сыграл реэкспорт из «дружественных стран». В результате массовый потребитель хоть и почувствовал сокращение ассортимента, но привычные для россиян иностранные бренды полностью не исчезли с прилавков, однако цены на них заметно увеличились в связи с удорожанием логистики. В то же время многие популярные зарубежные товары заменили иностранные же аналоги.

— Сильнее всего выросла доля китайских производителей. Тем не менее среди большинства товарных категорий увеличилась прежде всего доля отечественной продукции. Однако по ряду потребительских товаров доля импорта в денежном выражении выросла. Во многом это связано с пересечением двух факторов: общим снижением спроса и ростом цен на импорт. Таким образом, подорожание иностранных товаров могло привести к росту их доли в стоимостном выражении даже в условиях физического сокращения покупок, — отмечает Агван Микаелян, член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Алтайского края подписал соглашение с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения.