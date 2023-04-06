С подрядчиком Промышленно-логистического парка рассчитаются за выполненные работы

В «Агентстве инвестиционного развития» прокомментировали решение Арбитражного суда о выплате Промышленно-логистическим парком ООО «Проектный центр Сибири» 98, 7 млн рублей.

Как говорится в ответе на запрос редакции, в октябре 2022 года АО УК «ПЛП» по итогам открытого аукциона был заключен контракт с ООО «Проектный центр Сибири» на выполнение работ по строительству двухцепной ЛЭП 220 кВ стоимостью 956,8 млн рублей на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Подрядчик приступил к работам по строительству объекта.

Отмечается, что к моменту расторжения контракта подрядчик «Проектный центр Сибири» фактически выполнил часть работ на объекте на 98,7 млн рублей.

— Компания обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием об оплате фактически выполненных работ на данную сумму. Решением Арбитражного суда Новосибирской области требования удовлетворены, — констатировали в агентстве.

АО «УК ПЛП» создана в 2008 году. Уставной капитал — 4,46 млрд рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Основным акционером общества является АО «АИР» Новосибирской области (99,99% уставного капитала). Согласно отчетности за 2021 год выручка составила 268,2 млн рублей (в 2020 году — 266,9 млн рублей), убытки — 47,1 млн рублей (в 2020 году убытки составили 150 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что субподрядчики крупных строек Новосибирска пошли в суды и прокуратуру.