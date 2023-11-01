Алтайский курорт Сбера «Манжерок» стал лауреатом международной премии отельеров

28 октября в Афинах (Греция) состоялась 17-я церемония награждения одной из самых престижных международных премий в области гостиничного сервиса World Luxury Hotel Awards. Награды получили почти 300 отелей со всего мира.

Всего премии удостоились шесть российских курортов, в том числе два проекта Сбера: Mriya Resort&SPA (расположен на южном берегу Крыма) и всесезонный курорт «Манжерок» (Алтайский край).

Курорт «Манжерок» победил в номинациях «Лучший горнолыжный курорт класса «люкс» в Европе», «Лучший горный отель класса «люкс» в России» и «Роскошный новый отель класса «люкс» в Северной Европе».

World Luxury Hotel Awards — международная премия в области гостиничного бизнеса, основанная в 2006 году. Победители определяются по таким критериям, как узнаваемость и престиж бренда, комфортабельность и стилистические решения зданий и территорий объекта размещения, уровень сервиса и лояльность гостей. Голосование проходит в течение 4 недель на сайте премии. Ежегодно свои оценки номинантам выставляют более 300 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала, что курорт Сбера «Манжерок» до конца года высадит на Алтае 1,5 млн саженцев хвойных деревьев.