За пошив спецодежды Горводоканал Новосибирска готов заплатить более 6 миллионов рублей

МУП «Горводоканал» Новосибирска ищет организацию по пошиву зимней униформы для сотрудников. Отдельно предполагается шить костюмы и рукавицы. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

За пошив костюмов организация готова заплатить 6 030 071 рубль. В комплект должны входить утеплённая куртка с капюшоном, утеплённые брюки на бретелях и съёмный жилет на молнии. Отметим, что за рукавицы и перчатки «Горводоканал» отдельно готов заплатить 3,3 миллиона рублей.

Заявки принимаются до 16 ноября 2023 года. Победитель должен будет сшить и предоставить костюмы с января по март 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске может появиться второй Горводоканал.