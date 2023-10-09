Курорт Сбера «Манжерок» до конца года высадит на Алтае 1,5 млн саженцев хвойных деревьев

Всесезонный курорт «Манжерок» провел очередную лесовосстановительную акцию. На территории Соузгинского сельского поселения Майминского района было высажено восемь тысяч саженцев сосны, сообщили в пресс-службе курорта.

Лесовосстановительная акция курорта Сбера «Манжерок» проводится второй год подряд. В прошлом году саженцы кедра высажены на территории Бирюлинского сельского поселения. В 2023 году «Манжерок» уже высадил 310 тысяч саженцев в Майминском и Чойском районах, а до конца этого года компания планирует высадить еще 1,5 млн саженцев хвойных пород деревьев на разных участках на общей площади в 500 га.

— За два года мы посадим почти 1 млн 800 тысяч саженцев. Если в прошлом году мы высадили 286 тысяч саженцев на общей площади в 100 га, то цифры этого года просто колоссальные. Только в этом году в разных районах запланирована посадка 1,5 млн саженцев хвойных пород, — отметил генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

Отмечается, что в акции приняли участие 80 человек, в том числе сотрудники самого курорта, члены кабинета министров, депутаты республики, представители общественности, администрации Майминского района, сотрудники Горно-Алтайского отделения Сбербанка, студенты Горно-Алтайского политехнического колледжа имени М.З. Гнездилова, обучающиеся по специальности «Лесное и парковое хозяйство».

— Благодарю всесезонный курорт «Манжерок» за инициативы по восстановлению и сохранению нашей природы. Вы делами доказываете, что для вас это не пустой звук, а задача, в решение которой вы готовы внести и вносите свой реальный вклад, — отметил Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Ранее редакция сообщала, что курорт «Манжерок» выпустил 50 тысяч мальков нельмы в сибирские реки.