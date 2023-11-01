Дополнительный рейс поезда Новосибирск-Новокузнецк запустят после праздника

Из Новокузнецка в Новосибирск запустят дополнительный скоростной поезд. Рейс запланирован на 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Дополнительный поезд включили в расписание из-за повышенного спроса на поездки во время праздничных выходных и школьных каникул.

Напомним, что еще один ускоренный рейс из Томска в Новосибирск отправится 6 ноября из-за спроса на поездки в праздничные дни. Время отправления меняться не будет.

Ранее редакция сообщала о том, что ретро-рейс в стиле 70-х выполнит «Аэрофлот» из Москвы в Новосибирск.