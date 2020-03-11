Индексация маткапитала не компенсирует рост цен на жилье

Аналитики Циан выяснили, какую долю от стоимости квартиры на вторичном рынке составляет новый маткапитал – 617 тыс. рублей – в крупных городах с численностью населения от 500 тысяч человек. Для это была посчитана средняя площадь одно- двух и трёхкомнатных квартир, а также проведена оценка стоимости квадратного метра по каждой типологии.

По подсчетам экспертов, средства маткапитала в крупных городах позволяют компенсировать в среднем 31% от стоимости однокомнатной квартиры, 22% – двухкомнатной и 17% – трехкомнатной. Сумму почти в половину стоимости однокомнатной квартиры могут получить жители Новокузнецка (46%), Челябинска (45%), а также Тольятти, Ульяновска, Астрахани и Кирова (по 42%).

В Новосибирске средства маткапитала позволяют компенсировать в среднем 26% от стоимости однокомнатной квартиры, 18% – двухкомнатной и 13% – трехкомнатной.

Аналитики Циан уверены, что даже такая существенная прибавка не позволила компенсировать рост цен на жилье. Например, в Москве и Санкт-Петербурге в 2012 году на маткапитал можно было приобрести большую площадь, чем в 2020 году на средства субсидии, которая выросла за 8 лет на 20%.

Эксперты объясняют это ростом цен на жилье в 2019 году на фоне законодательных изменений в строительной отрасли. Несмотря на то, что поправки коснулись застройщиков, собственники готовых квартир также отреагировали повышением цен.

— В качестве первого взноса по ипотеке (20%) материнский капитал могут использовать жители 89% городов (с населением от 500 тыс. человек) при покупке однокомнатной квартиры. Первоначальный взнос на двухкомнатную квартиру с получением средств МСК имеют жители двух из трех крупнейших городов. Не придется копить на первый взнос на «трешку» благодаря маткапиталу лишь в каждом третьем городе с населением более 500 тыс. жителей, — констатируют аналитики Циан.

По подсчетам экспертов, в Москве, Владивостоке, Сочи и Санкт-Петербурге субсидии хватит разве что на ванную комнату – средства МСК компенсируют в этих городах от 3,4 кв. м до 6,1 кв. м соответственно. В Новосибирске семья на материнский капитал сможет приобрести 9,7 кв. метров жилья.

Максимальную площадь на маткапитал можно купить в Челябинске (16,8 кв. м), Саратове (15,9 кв. м.) и Тольятти (15,9 кв. м.).

В Новосибирске семья, в которой работает один человек, сможет заработать сумму, равную материнскому капиталу за 11 месяцев. Если в семье работают оба супруга, то в среднем по городу сумму, сопоставимую с маткапиталом, можно заработать за восемь месяцев.

— На протяжении 12 лет действия программы материнского капитала без материальной поддержки оставалась значительная доля молодых семей, воспитывающих единственного ребенка, и таких в России большинство, — отмечает руководитель аналитического центра Циан Алексей Попов. — Новые меры простимулируют к покупке собственного жилья тех россиян, кто в принципе еще не имеет собственной недвижимости. Поэтому в среднесрочной перспективе возможно смещение спроса в сторону однокомнатных квартир (за счет семей с одним маленьким ребенком). Если маткапитал до сих пор использовался преимущественно для досрочного погашения части кредита, то сейчас субсидия, полагаю, будет также использоваться в качестве первоначального взноса, тем более что для 2/3 покупок маткапитал превышает 20% от стоимости квартиры в крупных городах.

Фото: Игорь Смольников