Амбулатория в Новолуговом появилась на свет раньше срока ― все счастливы

На пару месяцев раньше срока строители сдали очень важный для села объект ― медицинскую амбулаторию в Новолуговом. Она рассчитана на 150 посещений в смену.

― Центр гигиены и эпидемиологии нам выдал разрешительное экспертное заключение на получение разрешение Роспотребнадзора. Сейчас продолжаем процедуру получения разрешительных документов и выходим на лицензирование. Практически всё оборудование расставлено, сейчас подключаем оргтехнику, настраиваем рабочие места специалистов, – поделился радостью главный врач Новосибирской клинической районной больницы № 1 Сергей Монагаров.

Невероятно счастливы и жители Новолугового и соседних населенных пунктов.

Новое здание отвечает всем современным стандартам, здесь есть взрослое и детское отделения, своя лаборатория.

Удалось решить даже кадровый вопрос, который обычно остро стоит перед больницами.

― В амбулатории на полставки будет работать врач-невропатолог. Также появятся акушер-гинеколог и лаборант. Терапевты, педиатры, стоматолог продолжат работать, скоро они уже будут вести прием. Остальные все кадры перейдут с действующей врачебной амбулатории в полном составе. Кадрами мы укомплектуемся без проблем, –рассказал руководитель медучреждения.

Данную амбулаторию построили в рамках федерального национального проекта «Здравоохранение».