ХК «Сибирь» проиграл новокузнецкому «Металлургу» в домашнем матче

ХК «Сибирь» проиграл в домашнем матче новокузнецкому «Металлургу» с счетом 2:3. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Все началось с гола «Сибири» на 12 минуте. Но во втором периоде фортуна начала отворачиваться от команды. В основное время матч закончился 2:2, но уже в дополнительное время гости забили гол.

― Хорошая игра, исключая какие-то моменты, ошибки в нашей зоне. Команда показала характер, ― отметил Дэвид Немеровски, главный тренер команды «Сибирь».

Новосибирские хоккеисты всё же получили в свою копилку очередной балл.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» одержала великолепную победу над «Торпедо».