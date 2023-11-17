Сергей Старицын возглавил совет директоров АО «Экран-оптические системы»

В АО «Экран-оптические системы» (ЭОС, актив РАТМ Холдинга) утвержден новый состав Совета директоров, председателем которого избран Сергей Старицын, сообщили в пресс-службе холдинга.

Президента РАТМ Холдинга Эдуард Таран уточнил, что Сергей Старицын сосредоточится на вопросах модернизации технически сложного производства ЭОСа. Кроме того, перед ним стоит задача развивать потенциал предприятия для выпуска наукоемких изделий, востребованных в условиях импортозамещения.

В настоящее время ЭОС является единственным производителем определенных типов фотоэлектронных умножителей на постсоветском пространстве. Как рассказали в пресс-службе, завод изготавливает приборы, ориентируясь на конкретный сегмент потребителей, поэтому обеспечен контрактами на 2023-2025 годы (предварительные заявки сформированы до 2028 года). В 2022 году объем продаж ФЭУ в денежном эквиваленте в сравнении с 2021 годом вырос более чем в два раза. По итогам 2023 года увеличение составит порядка 74 %.

Сергей Старицын – заместитель председателя СО РАН, отвечающий, в том числе, за взаимодействие с органами государственной власти. С 1987 по 2019 гг. проходил службу в органах государственной безопасности – занимал руководящие должности. Имеет воинское звание генерал-лейтенант; награжден государственными и ведомственными орденами и медалями. Окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «Электрические станции».

Ранее редакция сообщала, что «Экран-оптические системы» переориентируется на внутренний рынок.