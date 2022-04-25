Американский производитель стекла Guardian Industries уходит из России

Производитель листового стекла компания Guardian Industries (США) приняла решение о выходе из своих российских активов, сообщается на русскоязычном сайте компании.

При этом руководство предприятия сейчас разрабатывает план выхода из активов, при котором будут обеспечены беспрерывность производства на территории РФ и выполнение обязательств перед российскими клиентами.

Guardian Industries — один из мировых лидеров по производству флоат-стекла, стекла с покрытием, стеклоизоляционных материалов и стекла для автомобильной промышленности. Компания предоставляет свои услуги в 160 странах мира, имеет два производственных подразделения в РФ: ООО «Гардиан стекло Ростов» (управляет заводом по производству листового стекла в городе Красный Сулин Ростовской области) и ООО «Гардиан стекло Рязань» (управляет заводом по выпуску прозрачного листового стекла в Рязани).

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.