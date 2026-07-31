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Бизнес Власть

Болгария признала дочки «Лукойла» объектами нацбезопасности

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Компания сохраняет право собственности, но теряет контроль

Правительство Болгарии присвоило двум структурам «Лукойла» статус объектов национальной безопасности. Под действие постановления попали «Лукойл Авиэйшн Болгария», отвечающая за поставки авиационного топлива, и «Лукойл Болгария Бункер», занимающаяся бункеровкой судов. Решение связано с рисками перебоев топлива из-за американских санкций против компании.

Как пояснил вице-премьер и министр экономики Александр Пулев, мера направлена на сохранение государственного контроля, чтобы предотвратить возможные сбои на внутреннем топливном рынке.

— Правительство уважает частную собственность и частные интересы, но руководствуется исключительно и в первую очередь интересами болгарских граждан, домохозяйств и потребителей, — подчеркнул он.

Ранее, в ноябре 2025 года, болгарские парламентарии уже одобрили закон о назначении специального управляющего для российской нефтяной компании. Новое решение расширяет его полномочия на поставки авиационного и морского топлива. Власти заявляют, что Бургасский НПЗ с момента введения санкций не перерабатывает российскую нефть и работает только с поставщиками, не попавшими под ограничения.

В Новосибирской области, например, компания присутствует в розничном сегменте через сеть автозаправочных станций. В начале 2024 года «Лукойл» инициировал несколько исков к новосибирским операторам АЗС, обвинив их в незаконном использовании своего бренда. Компания требовала компенсаций на общую сумму около 129 миллионов рублей и демонтажа фирменных вывесок. К концу того же года практически все автозаправочные станции под брендом «Лукойл» в Новосибирске прекратили работу.

На сегодняшний день на рынке региона представлены и другие крупные сети. Лидером по числу заправок остаётся «Газпромнефть» — более 40 станций. Также работают «Роснефть», «Татнефть» (около семи АЗС), Teboil, «Новосибирскнефтепродукт» и локальные операторы, например, «Опти», «Энергия», «Сибгаз». В 2024 году часть бывших станций «Лукойла» перешла под бренд «Татнефти» по договору франшизы. По данным 2ГИС сейчас в Новосибирской области под этим брендом работает лишь одна АЗС.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске недельный рост цен на бензин достиг 14%. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Россия Новосибирская область Болгария

Теги : топливо санкции

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В Управлении ФССП по Новосибирской области уточнили, что проверка в точке общепита проходила в плановом режиме. Специалисты надзорного ведомства зафиксировали системные нарушения: от ошибок в документации до несоблюдения гигиенических нормативов при приготовлении пищи. В отношении владельца заведения составлен протокол по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Суд назначил наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток.

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Теперь у российских компаний появилась возможность заключить исполнительное соглашение с определенным надзорным органом и направить сумму штрафа на исправление выявленных недостатков. Однако данная привилегия доступна не всем организациям. Еще в 2025 году, когда закон только разрабатывали, правительство утвердило перечень сфер, которые смогут воспользоваться программой. В список попали промышленная безопасность, электроэнергетика, безопасность гидротехнических сооружений, горный, экологический, геологический и земельный надзор, а также контроль за производством лекарственных средств.

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В Госдуму внесен законопроект, который меняет подход к строительству жилья для льготников. Вместо покупки квартиры у коммерческого застройщика им предложат стать членами жилищно-строительного кооператива (ЖСК) с государственным участием. Новая модель нацелена на граждан, которые не признаны малоимущими, но нуждаются в жилищной поддержке, — например, молодые семьи, врачи, учителя и другие бюджетники.

Привычная схема предполагает, что застройщик получает землю, строит дом и продает квартиры с собственной наценкой. По новому механизму учредителем кооператива выступит государство — Российская Федерация, регион или муниципалитет. При этом публичная власть не входит в члены ЖСК и не отвечает по его долгам, но выполняет роль гаранта. Предполагается, что земельный участок предоставят в аренду за один рубль на весь срок строительства, проектную документацию передадут бесплатно, а инженерные сети, дороги и социальную инфраструктуру подведут за бюджетный счет. После ввода дома в эксплуатацию земля перейдет в собственность кооператива уже безвозмездно.

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