Болгария признала дочки «Лукойла» объектами нацбезопасности

Правительство Болгарии присвоило двум структурам «Лукойла» статус объектов национальной безопасности. Под действие постановления попали «Лукойл Авиэйшн Болгария», отвечающая за поставки авиационного топлива, и «Лукойл Болгария Бункер», занимающаяся бункеровкой судов. Решение связано с рисками перебоев топлива из-за американских санкций против компании.

Как пояснил вице-премьер и министр экономики Александр Пулев, мера направлена на сохранение государственного контроля, чтобы предотвратить возможные сбои на внутреннем топливном рынке.

— Правительство уважает частную собственность и частные интересы, но руководствуется исключительно и в первую очередь интересами болгарских граждан, домохозяйств и потребителей, — подчеркнул он.

Ранее, в ноябре 2025 года, болгарские парламентарии уже одобрили закон о назначении специального управляющего для российской нефтяной компании. Новое решение расширяет его полномочия на поставки авиационного и морского топлива. Власти заявляют, что Бургасский НПЗ с момента введения санкций не перерабатывает российскую нефть и работает только с поставщиками, не попавшими под ограничения.

В Новосибирской области, например, компания присутствует в розничном сегменте через сеть автозаправочных станций. В начале 2024 года «Лукойл» инициировал несколько исков к новосибирским операторам АЗС, обвинив их в незаконном использовании своего бренда. Компания требовала компенсаций на общую сумму около 129 миллионов рублей и демонтажа фирменных вывесок. К концу того же года практически все автозаправочные станции под брендом «Лукойл» в Новосибирске прекратили работу.

На сегодняшний день на рынке региона представлены и другие крупные сети. Лидером по числу заправок остаётся «Газпромнефть» — более 40 станций. Также работают «Роснефть», «Татнефть» (около семи АЗС), Teboil, «Новосибирскнефтепродукт» и локальные операторы, например, «Опти», «Энергия», «Сибгаз». В 2024 году часть бывших станций «Лукойла» перешла под бренд «Татнефти» по договору франшизы. По данным 2ГИС сейчас в Новосибирской области под этим брендом работает лишь одна АЗС.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске недельный рост цен на бензин достиг 14%.